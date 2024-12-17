Семейные обеды и ужины очень важны для ребенка: какое они имеют значение

Здоровые пищевые привычки

За общим столом дети преимущественно питаются лучше и приучаются к умеренности в еде. Для них большое значение имеет пример взрослых и выбор домашних блюд.

Воспитывается психологическая устойчивость

Дети, которые с раннего детства привыкли обедать и ужинать вместе с семьей, меньше подвержены вспышкам агрессии, депрессии и суицидальным мыслям. Они привыкают общаться с родителями в непринужденной обстановке, чувствуют себя частью семьи, слушают интересные истории из жизни семьи, участвуют в обсуждении важных вопросов. Все это формирует уверенность и эмоциональную устойчивость.

Повышается самооценка

Психологи говорят, что детей очень полезно привлекать к домашним хлопотам по подготовке обеда и ужина. Они могут расставить тарелки, разложить приборы, салфетки, поставить на стол что-то из блюд. А после - помочь убрать со стола. Это дает возможность почувствовать им свою значимость, уверенность в себе и самоуважение.

Развиваются навыки общения

Семейный ужин помогает развивать детям коммуникативные навыки и большой словарный запас. Они привыкают за общим столом слушать других, учатся ждать своей очереди на высказывание, на то, чтобы сказать "спасибо" и "пожалуйста", учатся быть более чуткими и восприимчивыми к тому, что происходит рядом с ними.

Укрепляются семейные узы

За общим столом разные поколения могут обмениваться мнениями, опытом и чувствовать принадлежность к группе, которая ценит каждого участника безоговорочно.

Именно семейные узы могут выдержать испытание временем, а спустя годы показать ребенку, что даже в трудные годы мы не одиноки, и всегда можем найти поддержку в семейном кругу.