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Семейные обеды и ужины очень важны для ребенка: какое они имеют значение

Для воспитания ребенка очень важны семейные обеды и ужины (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Семейная традиция вместе обедать и ужинать - очень важна, как для взрослых, так и для детей. Ученые утверждают, что такие трапезы благоприятно сказываются на детской самооценке, поведении и успешности. Один час общения всех родственников улучшает климат, физическое и психическое здоровье всех членов семьи.

Какое значение для ребенка имеют совместные обеды и ужины вместе с семьей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.

Здоровые пищевые привычки

За общим столом дети преимущественно питаются лучше и приучаются к умеренности в еде. Для них большое значение имеет пример взрослых и выбор домашних блюд.

Воспитывается психологическая устойчивость

Дети, которые с раннего детства привыкли обедать и ужинать вместе с семьей, меньше подвержены вспышкам агрессии, депрессии и суицидальным мыслям. Они привыкают общаться с родителями в непринужденной обстановке, чувствуют себя частью семьи, слушают интересные истории из жизни семьи, участвуют в обсуждении важных вопросов. Все это формирует уверенность и эмоциональную устойчивость.

Повышается самооценка

Психологи говорят, что детей очень полезно привлекать к домашним хлопотам по подготовке обеда и ужина. Они могут расставить тарелки, разложить приборы, салфетки, поставить на стол что-то из блюд. А после - помочь убрать со стола. Это дает возможность почувствовать им свою значимость, уверенность в себе и самоуважение.

Развиваются навыки общения

Семейный ужин помогает развивать детям коммуникативные навыки и большой словарный запас. Они привыкают за общим столом слушать других, учатся ждать своей очереди на высказывание, на то, чтобы сказать "спасибо" и "пожалуйста", учатся быть более чуткими и восприимчивыми к тому, что происходит рядом с ними.

Укрепляются семейные узы

За общим столом разные поколения могут обмениваться мнениями, опытом и чувствовать принадлежность к группе, которая ценит каждого участника безоговорочно.

Именно семейные узы могут выдержать испытание временем, а спустя годы показать ребенку, что даже в трудные годы мы не одиноки, и всегда можем найти поддержку в семейном кругу.

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