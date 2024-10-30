Семь привычек для здоровья, которые изменят вас к лучшему всего за четыре месяца

7 привычек для здоровья, которые изменят вас за 4 месяца

Просыпайтесь рано

Это позволит вам тренироваться, спланировать свой день. Вы будете более производительны. Этот главный совет даст вам больше времени для достижения ваших целей.

Записывайте свои мысли перед сном

Ведение ежедневника перед сном улучшит ваше качество и сон. Вы можете записать ваши цели на завтра и за что вы благодарны.

Обучение онлайн 30 минут в день

В условиях роста инфляции и налогов, онлайн знания могут сэкономить ваши финансы.

Выполняйте упражнения 4 раза в неделю и будете иметь хорошее психическое здоровье

Лучшие упражнения для получения результата - это бег, плавание, силовые упражнения. Они укрепят ваше тело и придадут ему тонус.

Посидите молча 10 минут в день

Каждую минуту ваш разум бурлит сотни мыслей. Уделите десять минут, чтобы посидеть молча и подумать. Это недооцененная привычка для вашего психического здоровья, но очень мощная.

Составьте правильный график сна

Сон очень необходим вам. Он даст вам производительность, психическое здоровье, снизит стресс и улучшит настроение.

Повторяйте все советы постоянно

Тренер советует повторять все ее советы постоянно для достижения результата.