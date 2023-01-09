Семь тайных врагов ваших отношений, которые ежедневно разрушают любовь

Скрытые манипуляции

Скрытые манипуляции или игры в обиду обернутся негативными последствиями для ваших отношений. Если ваш партнер что-то сказал, сделал неправильно или не так, как бы вам хотелось, то в ход идут разные манипуляции. Обычно их используют, чтобы "наказать" партнера, например - игнорирование, молчание, временная пауза в общении. И даже самые безобидные способы манипуляции убивают чувства в отношениях - со временем.

Сплетни

У вас в отношениях что-то идет не так и вы вместо откровенного разговора с половинкой, идете к подругам, друзьям, мамам, коллегам. Рассказывая всем подряд о своих проблемах, вы быстро можете остаться без отношений.

Друзья могут использовать информацию против вас, рассказать ее кому-то еще, приукрасив подробностями. И все это вырастет в снежный ком, который может в один момент все разрушить.

Сравнение с другими

В беседах со своим партнером случайно или специально вы сравниваете его с кем-то еще, кто по вашему мнению, намного лучше. Упрекнуть или сообщить, что чей-то муж или жена делают лучше, зарабатывают больше, готовят вкуснее, в постели ведут себя активнее. Даже если без конкретного человека, а в стиле "вот другие жены" или "другие мужья" - это крайне губительно для отношений.

Наверняка, каждый из нас хотя бы раз сравнивал своих партнеров с кем-то еще. Но если постоянно упрекать половинку в не идеальности, то вы очень быстро останетесь одни. Ваш партнер начнет сомневаться в себе, обрастет комплексами или придет к выводу, что он вам не подходит и разорвет отношения.

Лишнее спокойствие

Вы удивитесь, но чрезмерное спокойствие также негативно отражается на отношениях, как и постоянные драмы. Если вы редко проявляете эмоции и реакции, то ваш партнер решит, что чувств уже не осталось и вам глубоко на все фиолетово. Есть даже риск, что партнер специально начнет вытворять что-то нестандартное, чтобы привлечь внимание.

Есть и другая сторона - мнимый покой. Это, когда вы вместо откровенных разговоров и прояснения всех проблем, молчите и делаете вид, что у вас все хорошо. Такие отношения подобны ручейку, который просто засыхает из камней, которыми его придавило.

Всепрощение

Постоянное всепрощение тоже может убить любовь. Партнер будет нагло пользоваться вашей добротой и желанием сохранить отношения любой ценой. Сначала его будет пугать перспектива ошибиться, сделать вам больно, а потом он увидит ваш характер и просто сядет вам на шею. Все прощать категорически нельзя, иначе вы утратите ценность в глазах вашего партнера.

Постоянные обиды на слова и фразы

Когда эмоции накрывают с головой, а чаще так бывает во время ссор, то многие пары начинают соревнования в стиле "кто кому сделает больнее". В ход идут более жесткие провокации, грубое выяснение отношений, напоминание о старых ошибках - и все это уводит пару от насущной проблемы. Выплыть из такой ссоры очень сложно, и они становятся началом разрыва отношений.

Если вы не слышите в свой адрес обид и обвинений постоянно, а редко срывается резкое высказывание, то сильно обижаться не стоит. Они обычно сигнализируют о страхе вашего партнера. Если вы отреагируете спокойно, то близкий человек не захочет "уколоть" вас побольнее. Если вы решите раздуть из мухи слона, то конфликт может затянуться или полностью все разрушить.

Подкуп обиженного

Этот способ примирения используют во многих семьях. Если один из партнеров провинился, то в качестве извинения покупают подарок. Стоит сделать ошибку, как тут же бежит в магазин за цветами или же ищет другой способ порадовать свою половинку.

Казалось бы, ну что плохого в таком примирении? Дело в том, что таким способом обычно избегают обсуждение проблемы и откровенный разговор. И вместо этого дарят подарок.

Первые разы эта схема срабатывает, а потом проблемы начинают накапливаться, и партнер после получения очередного подарка не радуется, так как знает, что за ним скрывается. И наступит день, когда неудовлетворение накопится в таком объеме, что никакие подарки не смогут исправить ситуацию.