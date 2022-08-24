Сильвестр Сталлоне розлучається: 25-річний шлюб "безповоротно зруйнований"

54-річна Дженніфер Сталлоне подала на розлучення минулої п'ятниці, 19 серпня. Вона подала відповідні документи в окрузі Палм-Біч, штат Флорида.

Знаменитий 76-річний актор і режисер через свого представника зазначив у заяві, що любить свою сім'ю, і "ми мирно і конфіденційно вирішуємо ці особисті проблеми".

Сильвестр Сталлоне зробив тату на плечі з портретом дружини Дженніфер (фото: instagram.com/officialslystallone)

Згідно з судовими документами, отриманими журналістами, Дженніфер заявляє, що "шлюб між сторонами безповоротно зруйнований". Вона має намір повернути своє ім'я до заміжжя Дженніфер Лі Флавін, і просить, щоб певні активи та зобов'язання, які вони накопичили за 25 років шлюбу, були "справедливо розподілені".

У документах Дженніфер стверджувала, що "чоловік навмисно розтратив сімейне майно", що здійснило "несприятливий економічний вплив на сімейне майно".

Сильвестр Сталлоне зі своїм улюбленим псом (фото: instagram.com/officialslystallone)

У документах пропонувалося, щоб зірці бойовиків було "заборонено продавати, передавати, поступатися, обтяжувати або розпоряджатися будь-якими активами під час розгляду цієї справи".

Дженніфер також вимагає "виняткового використання та проживання в сімейній резиденції під час розгляду справи".

Сильвестр Сталлоне нині знаходиться в Оклахома-Сіті, де знімається в майбутньому серіалі "Король Талси" студії "Paramount+".

Слай і Дженніфер познайомилися в 1988 році. У той час актор вже був мега-популярним після виходу фільмів "Роккі" і "Рембо. Перша кров".

Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін одружилися в травні 1997 року (фото: instagram.com/jenniferflavinstallone)

Сильвестр Сталлоне був двічі одружений: на Саші Зак в 197-1985 роках і Бріджит Нільсен в 1985-1987 роках, і був батьком двох синів, Сейджа та Сергео, від першого шлюбу.

У Сталлоне і Дженніфер троє дітей: дочки Софія Роуз, Сістін Роуз та Скарлет Роуз.

Сильвестр Сталлоне з дружиною Дженніфер і дочками (фото: instagram.com/jenniferflavinstallone)