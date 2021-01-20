ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедії

Мадрид, Середа 20 січня 2021 18:31
Сильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедії
Вибух у Мадриді 20 січня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 20 січня, у Мадриді прогримів потужний вибух. В результаті інциденту було пошкоджено три верхніх поверхи будинку, розташованого на вулиці Толедо в центрі міста.

Біля будівлі, де стався вибух знаходиться будинок престарілих. Правоохоронці евакуювали всіх мешканців сусідніх будинків. Точна причина вибуху поки невідома, але передбачається, що він стався через витік газу.

Сильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедії

Вибух у Мадриді (фото: twitter.com/ajplus)

Сильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедії

Вибух у Мадриді (фото: twitter.com/TheAvenger___)

За даними Reuters, через вибух щонайменше дві людини загинули і вісім отримали поранення. Один з постраждалих перебував у важкому стані і доставлений в лікарню.

Сильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедіїСильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедіїСильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедії

Вибух у Мадриді (фото: twitter.com/ajplus)

Представник церкви заявив, що зник один церковний волонтер. Дим підіймався з частково зруйнованої будівлі, і рятувальники евакуювали літніх людей з сусіднього будинку пристарілих.

Сильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедіїСильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедії

Вибух у Мадриді (фото: twitter.com/TheAvenger___)

П'ять верхніх поверхів були повністю зруйновані, стіни були підірвані, а два нижніх поверхи залишилися в основному цілими, але місцями обвуглені полум'ям.

За словами сусіда, будівля являла собою комплекс, в якому проходили тренінги для священників, а також в ньому давали їжу бездомним.

Нагадаємо, під Полтавою 9 січня стався сильний вибух внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу. За словами очевидців, вибух був дуже потужний і серйозно перелякав мешканців найближчих селищ.

Раніше в Києві на Хрещатику загорівся газовий балон у мітингувальників під стінами КМДА.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ІспаніяВибух

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся