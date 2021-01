Сильний вибух в Мадриді: моторошні фото і відео трагедії

У середу, 20 січня, у Мадриді прогримів потужний вибух. В результаті інциденту було пошкоджено три верхніх поверхи будинку, розташованого на вулиці Толедо в центрі міста.

Біля будівлі, де стався вибух знаходиться будинок престарілих. Правоохоронці евакуювали всіх мешканців сусідніх будинків. Точна причина вибуху поки невідома, але передбачається, що він стався через витік газу.

Вибух у Мадриді (фото: twitter.com/ajplus)

Вибух у Мадриді (фото: twitter.com/TheAvenger___)

За даними Reuters, через вибух щонайменше дві людини загинули і вісім отримали поранення. Один з постраждалих перебував у важкому стані і доставлений в лікарню.

Вибух у Мадриді (фото: twitter.com/ajplus)

Представник церкви заявив, що зник один церковний волонтер. Дим підіймався з частково зруйнованої будівлі, і рятувальники евакуювали літніх людей з сусіднього будинку пристарілих.

Вибух у Мадриді (фото: twitter.com/TheAvenger___)

П'ять верхніх поверхів були повністю зруйновані, стіни були підірвані, а два нижніх поверхи залишилися в основному цілими, але місцями обвуглені полум'ям.

За словами сусіда, будівля являла собою комплекс, в якому проходили тренінги для священників, а також в ньому давали їжу бездомним.

JUST IN: Madrid mayor says at least two people have died in the explosion that caused the collapse of a building in the central Madrid area.



A gas leak likely caused the explosion, the mayor said. pic.twitter.com/NMUVHvedwk