Сильный взрыв в Мадриде: жуткие фото и видео трагедии

В среду, 20 января, в Мадриде прогремел мощный взрыв. В результате инцидента были повреждены три верхних этажа дома, расположенного на улице Толедо в центре города.

Возле здания, где произошел взрыв находится дом престарелых. Правоохранители эвакуируют всех жителей соседних домов. Точная причина взрыва пока неизвестна, но предполагается, что он произошел из-за утечки газа.

Взрыв в Мадриде (фото: twitter.com/ajplus)

По данным Reuters, из-за взрыва по меньшей мере два человека погибли и восемь получили ранения. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии и доставлен в больницу.

Представитель церкви заявил, что пропал один церковный волонтер. Дым поднимался из частично разрушенного здания, и спасатели эвакуировали пожилых людей из соседнего дома престарелых.

Пять верхних этажей были полностью разрушены, стены были взорваны, а два нижних этажа остались в основном целыми, но местами обуглены пламенем.

По словам соседа, здание представляло собой комплекс, в котором проходили тренинги для священников, а также в нем давали еду бездомным.

