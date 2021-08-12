Сильний вітер і грози: в Україну прийде короткочасне похолодання

На сході країни очікуються короткочасні дощі та грози в Дніпрі, Луганській і Донецькій областях. В інших містах без істотних опадів, можливий сильний вітер і хмарність. Вночі в регіоні від +13 до +17 градусів, вдень очікується від +25 до +27 градусів, в Дніпрі до + 28 градусів.

У південній частині країни буде сухо і сонячно, вітер посилиться до штормових значень. Вночі в регіоні очікується від +16 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до + 29 градусів. У Криму Можлива гроза і сильний вітер, вночі +18 +20 градусів, вдень до +25 +27 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, але очікується зниження температури та сильний вітер. Вночі в регіоні від +12 до +14 градусів, вдень прогріється до +25 + 27 градусів.

У західній частині країни синоптики прогнозують різке зниження температури повітря вночі до + 10 + 13 градусів. Вдень буде сухо, але хмарно і можливий сильний вітер. Температура повітря від + 23 до +26 градусів.

У центральних областях опади не прогнозуються, очікується хмарна погода і сильний вітер. Вночі від +12 до +15 градусів, вдень до +25 + 27 градусів.

У Києві 13 серпня без істотних опадів, вітер північно-західний, до 12 м/с.вночі в столиці від +13 до +15 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів.

За даними синоптиків, невелике похолодання в Україні триватиме кілька днів, а наступного тижня знову повернеться спекотна погода.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 13 серпня