Сильні молитви на Усікновення глави Іоанна Предтечі про зцілення і захист від негараздів (текст)

У день Усікновення глави Іоанна Предтечі, який належить до числа Великих свят, заведено читати молитви та згадувати перемогу Хрестителя Господнього над беззаконням, щоб також зміцнити свою віру, не відступати від вірно обраного життєвого шляху.

Читати молитву можна в будь-який час святкової доби

Молитва перша на Усікновення глави Іоанна Предтечі

Хрестителю Христовий, чесний Предтече, крайній пророче, перший мучениче,

постників і пустинників наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий!

Тебе молю, і тобі вдаючись не відверни мене від твого заступництва,

не залиш мене занепалого багатьма гріхи; онови душу мою покаянням,

яко другим хрещенням; очисть мене, гріхи оскверненого, і понуди внити,

іможе нічтоже скверно входить, в Царство Небесне. Амінь.

Молитва друга

Хрестителю Христовому, проповіднику покаяння, кающагося не погорди мене, але укупі з вої Небесними, молися до Владиці за мене, негідного, похмурого, немічного і печального, у многії біди впадшего, утружденного бурхливими помисли розуму мого.

Аз бо єсмь вертеп злих справ, ніяк не маючи кінця гріховному звичаю,

прибитий бо є розум мій земним речам.

Що сотворю? Не вем. І до кого вдамося, та врятована буде душа моя? Токмо до тебе, Святий Іоанне, благодаті тезоімените, яко тебе перед Господом по Богородиці вем більша бити народжених всіх, Ти бо сподобився єси торкнутися верху Царя Христа, вземлющего гріхи світу, Агнця Божого.

Його ж моли за грішну мою душу, та поні відтепер, в перший надесять годину,

понесу тяготу благу і прийму мзду з останніми.

Їй, Хрестителю Христовий, чесний Предтечі, крайній Пророче, перший у благодаті мученичі, постників і пустинників наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий!

Тебе молю, до тебе вдаюся: не відкинь мене від твого заступництва,

але поклади мене, скинутого багатьма гріхи.

Обнови душу мою покаянням, яко другим хрещенням, понеже обох начальник єси: хрещенням омиваяй прабатьківський гріх, покаянням же очищаяй коегождо справа скверна.

Очисть мене, гріхами оскверненого, і понуди внити, аможе нічтоже скверно входить, в Царство Небесне. Амінь.

Молитва про зцілення

Святий Предтечі і Хрестителю Христовий Іоанну! Проповідник сий покаяння, каються не погорди нас, але молися до Владиці Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, у многія гріхи впадших. Смерті убо чаєм, про гресех же наших ніколи ж поболехом і про Царство Небесне не попекохомося: але не погорди нас, Хрестителю Христовий, чесний Предтечі, болій народжених всіх, постником і пустинником наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий.

Тебе молимо, до тебе вдаємося: не відкинь нас, які просять твого заступництва, обнови душі наша покаянням, еже є друге хрещення: твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів. Уста негідна волають до тебе, і душа смиренна молиться, серце скрушене з глибини зітхає: простри пречисту твою правицю і захисти нас від ворогів видимих і невидимих.

Їй, Господи Ісусе Христе! Молитвами Святого Іоанна Хрестителя твого, Пречистої Твоєї Матері, Володарки нашої Богородиці, спаси нас, грішних рабів твоїх, що каються про гріхи. Ти бо єси Бог тих, хто кається, і на тебе, Спасителя, покладаємо надію, славяще Пресвяте Ім'я Твоє, з Безначальним Твоїм Отцем, і з Пресвятим і Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.