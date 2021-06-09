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Сильні зливи затопили Маріуполь: люди стали плавцями, зупинився транспорт (відео)

Автор: Людмила Жукова

Негода в Україні наздогнала і Маріуполь. Так, в місті пройшли сильні зливи, які затопили собою практично всі. Пішоходи через опади перетворилися на плавців, а транспорт у місті паралізувало і він зупинився.

Про це повідомляється на відео, опублікованих в Telegram-каналі Новини.Live.

Місцеві жителі повідомили, що рівень води в деяких місцях досягав трьох метрів.

За даними ДСНС, рятувальники Донецької області 21 раз залучалися до ліквідації наслідків негоди.

Зокрема, 15 разів співробітники здійснювали відкачування дощової води з житлових будинків та об'єктів інфраструктури Маріуполя. Всього було відкачано 3288 кубічних метрів води.

Крім того, ДСНС надавали допомогу водіям автомобілів, які потрапили в пастку негоди.

Рятувальники відбуксирували 6 легкових автомобілів, 1 мікроавтобус та 1 Евакуатор із затоплених ділянок дороги.

У роликах ми можемо спостерігати затоплені автомобілі і вулиці, які спіткала негода.

У Маріуполі дощ затопив місто

Як ми раніше писали, потужні зливи перетворили вулиці Херсона та Дніпра у суцільні річки.

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