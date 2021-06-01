Сильно, потужно, вражає: Вакарчук і alyona alyona заспівали про дітей війни

Про що пісня і як вона створювалась

"Країна дітей" - присвята дітям України, які постраждали внаслідок війни, збройних конфліктів, терактів.

Прем’єра до Міжнародного дня захисту дітей - це нагадування, що, перш за все, діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їх безвідповідальних та жорстоких рішень.

Наприкінці 2020 року Жадан запропонував Вакарчуку створити трек на його вірш, присвячений пам’яті Данила Дідіка, хлопця, який у 2015 році загинув у Харкові внаслідок теракту під час Маршу єдності.

"Для мене це дуже приватна пісня. Попри те, що в ній йдеться про речі, які стосуються нас усіх. Надто щемкою є тема дітей, які мусять робити вибір, які прикривають собою дорослих, які, проростаючи в небо, фактично це небо над нами тримають. Мені дуже б не хотілося, щоби ця композиція сприймалась пафосно. Вона про речі болючі, але такі, що дають надію. Передусім це пісня, звісно, про любов", - каже Жадан.

Фото: у День захисту дітей Вакарчук і alyona alyona презентували спільну пісню (Вікторія Квітка)

Лідер ОЕ одразу погодився, бо текст - пронизливий і точний - просто не може залишити байдужим. Вакарчук написав композицію в дуже нехарактерній для себе манері.

"В останні пів року я почав вивчати гіп-гоп культуру і класичний реп початку 90-х. І спробував уявити, щоби було, якби я читав. Так і записав демо. А потім в мене з’явилася ще одна ідея: саме на цю пісню зробити дует з alyona alyona, тому що вона не тільки нове і актуальне покоління, але вона ще й мала стосунок до дітей, бо була вихователькою в садку і відчуває цю тему, як ніхто інший", - коментує Вакарчук.

Також Альона написала свою частину тексту, який читає в треку.

"Святослав розказав мені, що є чудовий вірш, написаний Сергієм Жаданом і то буде новою піснею ОЕ. Він награв на піаніно мелодію, наспівав текст, і кожен рядок, кожна нотка запали мені в душу. Я з великим задоволенням погодилася на те, щоб записати цей фіт, адже така тема мені близька. Серед моїх підписників є дуже багато дітей з різних регіонів країни, зокрема тих, які вимушені були покинути східну Україну. Для мене велика честь сказати кілька слів про них, висловити їм свою підтримку і слова вдячності саме в тій манері, в якій я це вмію робити найкраще - присвятити трек", - говорить реп-виконавиця.

Цікаво, що "Країна дітей" має дві версії - оригінальну версію ОЕ та стилістично іншу від alyona alyona.



Додамо, що за спільним рішенням виконавців, кошти з монетизації пісень будуть передані на благодійність: "океани" свою частину направлять на благодійний проект "Жовтий автобус", мета якого - творча освіта та створення умов для інтелектуального і творчого розвитку дітей, насамперед - дітей сходу України, а alyona alyona планує передати свою частину коштів на допомогу дітям з орфанними хворобами.

Текст пісні "Країна дітей":

Скільки печалей і скільки морок,

і ти вже не можеш ступити крок,

і вже зупиняєш серце, рахуючи втрати.

І так нам бракує добрих вістей

в країні, в якій так багато дітей

знають як варто жити й за що помирати.

Та клітка для птаха така тісна

і легко дається нам кожна весна,

і час обривається вранці відлунням прибою.

По нас залишаються радість і сміх.

Любити - це значить бути для всіх.

Вірити - значить уміти вести за собою.

Знову горять, горять мости і зводяться стіни,

але тримають нам горішні основи

діти, які, які проросли в небо країни,

діти, що стали нам продовженням мови.

Країна, яка не тримає зла.

Країна, яка тут завжди була.

Країна, в яку повертають дощі,

Про яку так легко писати вірші.

Країна - більше за будь-яке зло.

Любити її за те, що було.

Любити кожне з її світань.

В мене лишається пару питань.

Що нас тримає тут взагалі.

Нас тут так мало на цій землі.

Нам так щедро світять зірки.

Це діти вертаються від ріки.

Діти вертають в свої доми.

Це ми тут лишаємось жити, це ми.

І повен дім голосів і гостей.

Дихає тихо країна дітей.

Знову горять, горять мости і зводяться стіни,

але тримають нам горішні основи

діти, які, які проросли в небо країни,

діти, що стали нам продовженням мови.

Та скільки ж всього треба пережити їм,

Щоб блукаючи по світу вони скрізь були своїми.

І якими бути треба, щоб навколо розуміли

Чому в вухах є шум, чому чорне вже не біле

І вогонь у серцях вогонь у очах вогонь

За вікном вогонь

Все чуже навколо свого

І скільки в небі журавлів шукає прихистку весною

Скільки душ восени вони забрали із собою в небуття

Що то є життя, в чому його кошт

Більше сльози не течуть просто очі залив дощ

Він може змиє бруд сухий, змиє попіл до кінця

Але не змиє слід історії з молодого лиця.

Реакція українців на пісню

У мережі користувачі приємно вражені цією чуттєвою піснею.

Респект Альоні, Славко теж добре впорався. Дякую за творчість. Слава Україні. Вічна пам’ять Герою України Дані Дідіку.

Дуже проникливо. Дякуємо вам за творчість і за те що, піднімаєте такі важливі теми

Дуже складні слова. Щоб розуміти, спочатку потрібно їх поступово прочитати. Видно, що Жадан доклав руку. Але пробирає до мурах. Браво

Відчуваю хвилю... Це тільки початок! Дякую за вашу творчість та натхнення!

Біль і сльози. Мабуть, від цього болю нам уже не вилікуватись, хто живе в цей час. Дякуємо Океану Ельзи і Альоні за талант

Дуже сильна пісня!

Вразили... Дуже потужно... Дякую всім причетним до створення цієї присвяти дітям війни.

Мурахи з початку до кінця піснi

Плачу, дивлячись у ті сумні дитячі очі. А що робиться у душах тих діток? Пісня актуальна, та війна триває. Дай, Боже, миру нашій Україні, мудрості і єдності для народу.

Сильно, потужно, вражає.



Що відомо ще

Про те, що Океан Ельзи готує сюрприз для своїх шанувальників, стало відомо 30 травня під час прес-конференції Святослава Вакарчука перед презентацією його нового сольного проєкту "Оранжерея" у київському палаці "Україна".

Тоді артист зізнався, що готує для українців дуже багато новинок, які накопичилися за час карантину.

Зауважимо, що 30 травня Вакарчук і Ко відіграли відразу два аншлагові концерти у палаці "Україна". Що свідчить про те, що його третій сольний проєкт неабиякий популярний.

"Ідея "Оранжереї" виникла в процесі творчої медитації під час карантину. Минулий рік пройшов в дивних станах: ти читаєш новини і здається, що вже світло в кінці тунелю, але потім нова хвиля - і знову все майже завмирає. Для музикантів, таких як Океан Ельзи, стадіонні концерти були однією з основ діяльності і ми мали план випустити новий альбом наприкінці 2020-го чи навесні цього року, анонсувати великий тур. Проте карантин та пандемія все змінили", - розповів Вакарчук.



У певний момент, працюючи в студії над новим альбомом ОЕ, у нього, зізнається зірка, виникла думка зробити камерну, затишну, нову музичну історію.

"Коли ви слухаєте "Оранжерею", може скластися враження, що в ньому немає мегадрайву, притаманного Океану Ельзи, чи рок-н-ролу. Активного й справді немає, це було свідоме рішення, але внутрішній драйв - дуже потужний. Є пісні, які особисто у мене викликають шалені емоції. І робили ми їх не так, як завжди. Ми взагалі жодного дня не провели на репетиційній студії до запису. Все робилося одразу на студії звукозапису. Тобто приходили на студію і одразу писались по живому", - розповів про проєкт Вакарчук.

Фото: Вакарчук презентував "Оранжерею" у Києві (instagram.com/okeanelzy_official)