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Невидимый аллерген: дерматолог рассказала, что в доме может представлять угрозу для здоровья

Как обнаружить и избавиться от плесени в доме (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В воздухе может летать серьезный аллерген, который совершенно незримый глазу. Речь идет о спорах плесени, которые могут представлять опасность для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога и аллерголога Елены Мозырской.

Как размножается плесень

По словам врача, плесень размножается спорами, обычно невидимыми невооруженным глазом. Они имеют размеры нескольких микрон и могут легко переноситься по воздуху.

Спорам плесени нужна относительная влажность более 65%, температура 10-32°C и органическое вещество, в котором она будет прорастать. Когда спора прорастает, она производит гифы или ветки.

Плесень может быть бесцветной или иметь белый, серый, коричневый, черный, желтый и зеленый оттенок. Когда плесень растет, она часто выделяет "затхлый" запах, являющийся результатом выделения паров летучих органических соединений.

"Самая большая концентрация спор плесени во внешнем воздухе встречается на севере Европы с июня по октябрь и в южной Европе с мая по август. То есть вот у нас сейчас пик", - говорится в сообщении.

Проявления аллергии

Аллергия проявляется чиханьем, зудом глаз и носа, заложенностью носа. К тому же аллергия на уличную плесень (Alternaria) может приводить к астме.

В целом есть определенные виды плесени, которые чаще всего вызывают аллергию: Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus and Pencillium chrysogenum.

Худший для здоровья гриб - аспергил (Aspergillus fumigatus). Он может поселиться в легких у людей с очень ослабленным иммунитетом. Поэтому пролечить его потом очень тяжело. Это также известна как домашняя плесень.

Как обнаружить плесень

Плесень растет там, где есть чрезмерная влажность, где проблема со стоком воды и где она накапливается.

В помещении плесень может попадать на чьей-то одежде, обуви, заноситься животными, задаваться через вентиляцию.

Споры могут выживать на древесине, бумаге, ковре, почве, растениях, тканях и других поверхностях.

Нос - главный орган, который поможет обнаружить плесень. Часто можно почувствовать ее запах, даже когда она еще не видна. Если чувствуете запах - необходимо тщательно осмотреть помещение: оно может выглядеть как изменение цвета поверхности. Обращайте внимание на стены, полы, вентиляционные отверстия.

Как побороть плесень

Следует уменьшить относительную влажность в помещении до примерно 50%. Устраните утечки воды.

Обработайте поверхности, которые можно мыть моющим средством и водой, а затем дайте полностью высохнуть. Могут потребоваться дезинфицирующие средства или биоциды, такие как разбавленный раствор хлорного отбеливателя (например, 10%).

Удалите загрязненные ковры, обои и изделия из дерева. Важно, если поражены большие поверхности - обратитесь в службу, предоставляющую такие услуги.

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Уход за кожейплесень