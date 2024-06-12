Сильные молитвы, которые нужно читать на Вознесение Господне

В преддверии и в день Вознесения в храмах устраивают праздничные службы, куда собираются верующие для совместной молитвы. В этот день люди обычно вспоминают умерших родственников и отдают им честь и память. В этом году Вознесения Господне празднуется 13 июня.

Как нужно читать молитву

Лучше читать молитвы на Вознесение, держа зажженную свечу перед образами. Главное, чтобы слова и мысли, высказанные в молитвах, исходили из открытого сердца.

Сегодня рекомендуется молиться утром в тишине перед трапезой.

Молитва на торжество Вознесения Господня

Всемогущий Боже, наполни нас святой радостью и ревностной благодарностью, ведь вознесение Христа, твоего Сына, является нашим восхвалением, и оно призывает надежду, что слава, которой окружена Глава, станет также участием Тела. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

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Всемогущий Боже, сделай, чтобы мы, исповедуем сегодня вознесение на небеса Твоего Единородного Сына, нашего Искупителя, в своих мыслях постоянно пребывали с Ним в небе. Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков.

Молитвы в течение дня

Боже, прийди мені на допомогу.

Господи, поспіши мені на порятунок.

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.

Як було на початку, і нині, і повсякчас,

і на віки вічні. Амінь. Алілуя.

***

Тебе ми нині призиваєм, Духу,

Що рівний в Божестві Отцю і Сину:

Прийди до нас, серця наповни наші

Твоєї ласки животворним світлом.

Слова, думки, всі вчинки наші й воля

Хай Господу хвалу і честь возносять,

Його любов вогнем нехай палає

І обіймає люд усього світу.

Дай через Тебе нам Отця спізнати

І Сина — Господа, Творця, Месію.

Через незламну віру визнаємо,

Що, Духу, Ти від Них Обох походиш. Амінь.

***

Молитва до шостої години

Шоста приходить година,

Всіх до молитви скликає,

Господу славу належну

З радістю в час цей віддаймо.

Бо в цій годині Син Божий

Гріх відкупив людства світу,

Він, в муках тяжких сконавши,

Втрачену честь повернув нам.

Ясність хреста Його сяє

Більше, ніж сонце в зеніті,

Кожен хай серце відкриє,

Щоб дар цей світлий прийняти.

Богу-Отцю, також Сину,

Що з Святим Духом єдині,

Хай буде нині і завжди

Наша подяка і слава. Амінь.