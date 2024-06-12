Сильные молитвы, которые нужно читать на Вознесение Господне
В преддверии и в день Вознесения в храмах устраивают праздничные службы, куда собираются верующие для совместной молитвы. В этот день люди обычно вспоминают умерших родственников и отдают им честь и память. В этом году Вознесения Господне празднуется 13 июня.
РБК-Украина (проект Styler) собрало молитвы на Вознесение Господне, которые подойдут каждому.
Как нужно читать молитву
Лучше читать молитвы на Вознесение, держа зажженную свечу перед образами. Главное, чтобы слова и мысли, высказанные в молитвах, исходили из открытого сердца.
Сегодня рекомендуется молиться утром в тишине перед трапезой.
Молитва на торжество Вознесения Господня
Всемогущий Боже, наполни нас святой радостью и ревностной благодарностью, ведь вознесение Христа, твоего Сына, является нашим восхвалением, и оно призывает надежду, что слава, которой окружена Глава, станет также участием Тела. Через Христа, Господа нашего. Аминь.
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Всемогущий Боже, сделай, чтобы мы, исповедуем сегодня вознесение на небеса Твоего Единородного Сына, нашего Искупителя, в своих мыслях постоянно пребывали с Ним в небе. Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков.
Молитвы в течение дня
Боже, прийди мені на допомогу.
Господи, поспіши мені на порятунок.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
Як було на початку, і нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
***
Тебе ми нині призиваєм, Духу,
Що рівний в Божестві Отцю і Сину:
Прийди до нас, серця наповни наші
Твоєї ласки животворним світлом.
Слова, думки, всі вчинки наші й воля
Хай Господу хвалу і честь возносять,
Його любов вогнем нехай палає
І обіймає люд усього світу.
Дай через Тебе нам Отця спізнати
І Сина — Господа, Творця, Месію.
Через незламну віру визнаємо,
Що, Духу, Ти від Них Обох походиш. Амінь.
***
Молитва до шостої години
Шоста приходить година,
Всіх до молитви скликає,
Господу славу належну
З радістю в час цей віддаймо.
Бо в цій годині Син Божий
Гріх відкупив людства світу,
Він, в муках тяжких сконавши,
Втрачену честь повернув нам.
Ясність хреста Його сяє
Більше, ніж сонце в зеніті,
Кожен хай серце відкриє,
Щоб дар цей світлий прийняти.
Богу-Отцю, також Сину,
Що з Святим Духом єдині,
Хай буде нині і завжди
Наша подяка і слава. Амінь.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Credo Pro.