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Сильна молитва на свято Віри, Надії, Любові для здійснення заповітних бажань

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Середа 29 вересня 2021 20:19
Сильна молитва на свято Віри, Надії, Любові для здійснення заповітних бажань Фото: сильна молитва на свято Віри, Надії, Любові (Getty Images)
Автор: Styler

Свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії відзначається завтра, 30 вересня. У цей день віруючі згадують про чотирьох маленьких дівчаток, які загинули за віру в Ісуса Христа, а також про їх матір, яка проплакала три дні на їх могилі і померла.

Як правильно прочитати молитву в день Віри, Надії, Любові, щоб стати щасливими - читайте в матеріалі Styler нижче.

Вважається, що в цей день молитви мають особливу силу. Найголовніше щиро вірити і вимовляти священні слова від щирого серця.

Люди моляться за здоров'я, народження дітей, допомогу в сімейних і життєвих потребах і т. д.

Найсильніша молитва

Торжествує Церква первородних, і звеселиться сприймаючи матір про чадех веселящуюся, яже яко мудрості тезоіменітая троїстим богословським чеснотам рівна породи. Тия з мудрими дівами дивиться Нареченому Богу Слову, з нею і ми духовно в пам'яті їх звеселимося, кажучи: Трійці поборниці, Віро, Любове і Надіє, у вірі, любові і надії стверджуйте нас.

Ще одна молитва

О, святі і достохвальні мучениці Віро, Надіє і Любове і мужніх дочок мудра мати Софіє, до вас нині звертаємося зі щирою молитвою; бо хто може заступатися за нас перед Господом, якщо не віра, надія і любов, ці три наріжні чесноти, образ яких ви на собі показали!

Вблагайте Господа, щоб Він покрив нас Своєю невимовною благодаттю в скорботах і напастях, спас і зберіг як благий і чоловіколюбець.

Його славу, як незаходиме сонце, нині бачачи, допомагайте і нам у наших смиренних молитвах, щоб простив Господь Бог наші гріхи і беззаконня і щоб помилував нас грішних і недостойних заради Його щедрот.

Моліть же за нас, святі мyчениці, Господа нашого Ісуса Христа, Йому ж славу возсилаємо, з безначальним Його Отцем і Пресвятим, і благим, і жuвотворчим Духом нині, і повсякчас, і навіки-віків.

Амінь.

Нагадаємо, священики розвінчали популярні міфи про вакцинацію.

Ми також писали про те, що ПЦУ запустила власний мобільний додаток.

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