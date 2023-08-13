Сильные молитвы на Медовый Спас, которые привлекут семейное счастье и удачу

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Владико Господи святий, у вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляються душі й тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей - життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!

Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, многомилостивий.

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщина твоя, перемоги православним християнам над чужими даруючи і хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість.

Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, людинолюбець, молимося.

Сім стовпів Премудрості Божої і сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.