Сильная молитва, которую нужно читать в Великую субботу для прощения грехов

Сильная молитва за прощение грехов

"Господи Иисус Христос, мой справедливый судья! Я знаю, что мои грехи бесчисленны. Вот почему я молюсь тебе в этот день, когда Иосифа и Никодима поместили в Гробницу, Ты сошел в ад своей Святой душой и оттуда прогнал тьму светом Своего Божества и принес огромную радость своим предкам нашим, потому что ты спас их от страшного рабства и вознес на небо.

"Похорони мои грехи и злые и хитрые мысли, чтобы они погибли от моего разума и чтобы не боролись с моей душой. Сожгите темный ад моего сердца, прогните тьму моих грехов и поднимите мой разум к небу, чтобы я мог радоваться пред Твоим Лицом.

Итак, Господи, прими мою смиренную молитву как благоухающее благоволение, о молитвах Твоей возлюбленной Матери, видевшей Тебя на Кресте, убитом между двумя разбойниками, и за страшные боли Твои было ранено ее сердце; который вместе с учениками и мироносицами положил тебя в могилу, кто на третий день увидел тебя воскресшим из мертвых, а при вознесении твоем видел, как ты поднимаешься с земли на небо в сопровождении святых ангелов твоих.

Помилуй, Господи, живых и мертвых за молитвы Твоих Святых, которым я, недостойный, говорю: О благословенные рабы Божии! Не переставай молиться Ему днем и ночью о нас, недостойных, всегда заблуждающихся с таким количеством бесчисленных грехов! Заступайся за нас за дар и помощь Божию, о которых мы не знаем, как правильно просить. Аминь".

Также можно прочитать еще одну молитву и поблагодарить Бога за все.

"Господи Иисус Христос, мой судья, я знаю, что моих грехов бесчисленное количество. Поэтому я молюсь к вам в этот день, когда, поместив Иосифа и Никодима в гробницу, вы сошли в ад со своей Святой и Обоженной душой, и оттуда вы сняли тьму светом Своего Божества и принесли огромную радость нашим предкам, потому что ты спас их от страшного рабство и вознесся на небо. Похорони мои грехи и злые и хитрые мысли, чтобы они погибли от ума моего, и чтобы они больше не воевали с моей душой.

Сожгите темный ад моего сердца, прогните тьму грехов и поднимите мой разум к небу, чтобы я мог радоваться Твоему Лицу. Итак, Господи, прими мою смиренную молитву, как благоухающее благовоние, о молитвах Твоей возлюбленной Матери, видевшей Тебя на Кресте, убитом между двумя разбойниками, и от страшных болей Твоих было ранено ее сердце, которое вместе с учениками и мироносицами положены в гроб, а на третий день они увидели, как Ты воскрес из мертвых, и при вознесении Твоем Он увидел, как Ты поднимаешься с земли на небо в сопровождении Твоих Святых Ангелов".