Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки

Когда ожидаются магнитные бури

По данным сайта отслеживания космической погоды Space Weather, буря 15 марта будет небольшой - она достигнет индекса 4, а уже 16-17 марта колебания пойдут на спад. Такая буря может вызвать небольшое недомогание или головную боль.

Сильная магнитная буря накроет Землю с 19 по 21 марта - эксперты прогнозируют индекс 5, а это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать много людей на планете.

Но самая мощная магнитная буря ожидается в конце месяца, 26-27 марта. Этот геомагнитный удар достигнет рекордного индекса в 6-7 баллов.

Как может повлиять магнитная буря

Чаще всего магнитные бури с индексом от 3-4 до 5 чувствуют пожилые люди, люди с повышенной метеочувствительностью и люди с хроническими заболеваниями. При магнитной буре выше К-индекса 5, у многих людей бывают такие симптомы:

Головная боль, головокружение

Нарушение сна, бессонница, сонливость

Повышенная усталость, упадок сил

Трудности с концентрацией

Нарушение сердечного ритма и скачки артериального давления

Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам

Апатия, депрессивные состояние, повышенная тревожность

Тошнота, отсутствие аппетита, небольшие проблемы с ЖКТ

Обострение хронических заболеваний

Боли в местах прошлых переломов

Боли в мышцах и костях

При магнитных бурях с индексом выше 6, могут быть не только проблемы с самочувствием, а еще и с техникой - могут выходить из строя различные аппараты.

Как помочь организму в такие дни

Специалисты рекомендуют придерживаться в дни магнитных бурь правильного распорядка дня, снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно высыпаться и отдыхать.

Не стоит налегать на кофе и вредную пищу, а вместо этого - пить больше воды, травяной чай и гулять на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить свою активность, больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.

Облегчить состояние помогут минимальные физические упражнения, контрастный душ, спокойный отдых, плавание, прогулка на свежем воздухе.