Сила духа поражает. Сеть растрогала история добровольца, который подорвался на мине

История раненого воина

25-летний Михаил родом из Донецкой области. Украину он защищает с 19 лет, на фронт ушел добровольцем. С 2021 года живет в Днепре, там он познакомился с девушкой Линой, на которой потом женился.

"Они ждали настоящего счастья, но побыть гражданским мужчине удалось всего полгода. После полномасштабного вторжения в первый день Михаил побежал до военкомата, отстоял очередь и записался в ВСУ", - рассказывает врач.

Михаил получил тяжелое ранение под Клищиевкой Донецкой области. Он подорвался на вражеской мине. Его с потерей крови срочно доставили в больницу Мечникова в Днепр. Мужчина в результате ранения потерял левую голень.

"После прихода в себя позитив полился из его уст. Говорит: хорошо, что только ногу оторвало, а не мужской орган, теперь точно будут дети и счастье. У меня осталось много любви, я хочу ее растратить", - вспоминает Рыженко.

Вместе с раненным военным его любимая жена, которая помогает ему снова "встать на ноги".

"Когда видишь эти душевные сцены, понимаешь, что люди дарят свои души друг другу без остатка", - добавляет врач.

На пост Рыженко отреагировало много украинцев, которые оставляют в комментариях слова благодарности военнослужащему и восхищаются его силой духа.

Что пишут украинцы:

с таким оптимистическим настроением наших Героев обязательно Победа будет за нами! Скорейшего вам выздоровление, Михаил, и здоровья вам и вашим родным, которые поддерживают вас

Украина гордится своими героями, скорейшего выздоровления. Медикам благодарность за уход и лечение

сила духа и мужество наших Героев действительно поражают. Независимо от условий и вызовов, с которыми они сталкиваются, наши Герои проявляют невероятную силу воли, преданность своему делу и готовность жертвовать собой ради других.

спасибо вам, что спасаете наших защитников

Украинцы поддерживают раненого воина (скриншот)