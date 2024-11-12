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Signal добавляет новые функции, которые могут составить конкуренцию Zoom и Teams

Новые возможности видеозвонков в Signal (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Приложение для обмена сообщениями Signal, ориентированное на конфиденциальность, добавляет новые функции для видеозвонков, включая ссылки, реакции и вкладку звонков, в попытке стать альтернативой Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch.

Детали обновления 

Главной особенностью обновления является новая вкладка "Звонки", которая позволяет совершать новые звонки, управлять ссылками на звонки и проверять историю. 

Вкладка позволяет создавать ссылки для звонков, поэтому вместо создания группы вы можете просто поделиться ссылкой с людьми - аналогично тому, как работают Meet, Zoom и Teams. Ссылки можно задействовать повторно, поэтому вы можете использовать их для регулярных встреч. 

Вы также получаете общепринятые функции управления, такие как возможность называть звонки, вручную разрешать людям присоединяться к встречам или выгонять, удалять и блокировать их. Участники могут встать в очередь, чтобы задать вопросы, используя функцию поднятия руки, похожую на Meet. 

Пользователи настольного приложения Signal могут переключаться между режимами сетки, боковой панели или спикера. 

Signal представил зашифрованные групповые видеозвонки в 2020 году и в настоящее время поддерживает группы до 50 человек. Конкурент WhatsApp начал разрешать людям делиться ссылками на звонки в 2022 году, а в июне добавил совместное использование экрана, выделение докладчика и поддержку видеозвонков для 32 человек. 

"Видеозвонки стали новым обычным местом встречи для организаций, рабочих мест и групп друзей по всему миру. Поскольку нормы общения меняются, обещание Signal обеспечить приватное место для общения остается неизменным. Чтобы улучшить качество звонков в Signal в целом, мы потратили последние несколько месяцев, внедряя некоторые долгожданные улучшения", - говорится в сообщении компании в блоге. 

Signal развертывает эту функцию на своих приложениях для iOS, Android и настольных компьютеров. 

Новые возможности видеозвонков Signal (фото: Signal)

Читайте также, в чем особенности приложения Signal и почему оно безопаснее, чем WhatsApp и Telegram.

А еще у нас есть материал о том, как избежать удаления переписки и учетной записи в WhatsApp.

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Приложение