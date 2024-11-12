Signal добавляет новые функции, которые могут составить конкуренцию Zoom и Teams

Детали обновления

Главной особенностью обновления является новая вкладка "Звонки", которая позволяет совершать новые звонки, управлять ссылками на звонки и проверять историю.

Вкладка позволяет создавать ссылки для звонков, поэтому вместо создания группы вы можете просто поделиться ссылкой с людьми - аналогично тому, как работают Meet, Zoom и Teams. Ссылки можно задействовать повторно, поэтому вы можете использовать их для регулярных встреч.

Вы также получаете общепринятые функции управления, такие как возможность называть звонки, вручную разрешать людям присоединяться к встречам или выгонять, удалять и блокировать их. Участники могут встать в очередь, чтобы задать вопросы, используя функцию поднятия руки, похожую на Meet.

Пользователи настольного приложения Signal могут переключаться между режимами сетки, боковой панели или спикера.

Signal представил зашифрованные групповые видеозвонки в 2020 году и в настоящее время поддерживает группы до 50 человек. Конкурент WhatsApp начал разрешать людям делиться ссылками на звонки в 2022 году, а в июне добавил совместное использование экрана, выделение докладчика и поддержку видеозвонков для 32 человек.

"Видеозвонки стали новым обычным местом встречи для организаций, рабочих мест и групп друзей по всему миру. Поскольку нормы общения меняются, обещание Signal обеспечить приватное место для общения остается неизменным. Чтобы улучшить качество звонков в Signal в целом, мы потратили последние несколько месяцев, внедряя некоторые долгожданные улучшения", - говорится в сообщении компании в блоге.

Signal развертывает эту функцию на своих приложениях для iOS, Android и настольных компьютеров.

Новые возможности видеозвонков Signal (фото: Signal)