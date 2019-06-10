Всі сиділи й мовчали: неадекват побив жінку в маршрутці під Києвом (відео)

Побиття жінки в маршрутці відбулося прямо під час руху
Побиття літньої жінки сталося під час руху в маршрутці № 332 Київ - Бровари у неділю, 9 червня. Відео з інцидентом опублікувала Ольга Петренко в паблику "Мої Бровари".
Автор відео пише, що за жінку ніхто не заступився, хоча в маршрутці їхали чоловіки. А водій незворушно продовжив рух.
В маршрутці під Києвом побили жінку (скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua)
І хоча видно, що у жінки закривавленк око, поліцію і швидку не викликали. Причому, ні пасажири, ні водій не намагалися навіть словесно підтримати постраждалу жінку.
Ольга Петренко пише, що конфлікт між пасажирами виник абсолютно через дріб'язкову причину. І сподівається, що неадеквата знайдуть і все ж таки покарають.
В маршрутці під Києвом побили жінку (відео: facebook.com)
Користувачі мережі залишають сотні коментарів, засуджуючи нападника. Вони пишуть, що навіть нетверезий стан жінки не може виправдати настільки жахливий вчинок.
В маршрутці під Києвом побили жінку (скрін: facebook.com)
До слова, у Харкові під час конфлікту на ринку "Барабашово" постраждав журналіст Вадим Макарюк. Нещодавно стало відомо, що він пережив інсульт і перебуває у важкому стані.
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