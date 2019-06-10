Всі сиділи й мовчали: неадекват побив жінку в маршрутці під Києвом (відео)

Побиття літньої жінки сталося під час руху в маршрутці № 332 Київ - Бровари у неділю, 9 червня. Відео з інцидентом опублікувала Ольга Петренко в паблику "Мої Бровари".

Автор відео пише, що за жінку ніхто не заступився, хоча в маршрутці їхали чоловіки. А водій незворушно продовжив рух.

В маршрутці під Києвом побили жінку (скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua)

І хоча видно, що у жінки закривавленк око, поліцію і швидку не викликали. Причому, ні пасажири, ні водій не намагалися навіть словесно підтримати постраждалу жінку.

Ольга Петренко пише, що конфлікт між пасажирами виник абсолютно через дріб'язкову причину. І сподівається, що неадеквата знайдуть і все ж таки покарають.

В маршрутці під Києвом побили жінку (відео: facebook.com)

Користувачі мережі залишають сотні коментарів, засуджуючи нападника. Вони пишуть, що навіть нетверезий стан жінки не може виправдати настільки жахливий вчинок.

За патли його і об коліно!

Треба було цього чорту у вухо заліпити нормально

От я не зрозумію, в маршрутці нікого не знайшлося хто б заступився? Де чоловіки поділися? Навіть я не витримала б.

Звичайно жахлива ситуація, шокує, що це чмо ще сиділо в маршрутці після всього... І ще більше шокує те що в наш час завжди є відео того, що відбувається.

В маршрутці під Києвом побили жінку (скрін: facebook.com)

Та яка різниця пила вона чи ні! Вдарити жінку в обличчя це пі*дець! Взагалі жах, це чиясь мама...

Я в шоці від байдужості наших людей! Всім на все пофіг! Просто як?

Та не можна так, навіть якщо людина п'яна. Відійди від неї! Не слухай її. Але бити жінку в обличчя - це не чоловічий вчинок.

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