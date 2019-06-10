Бореться за своє життя: стало відомо про стан побитого в Харкові журналіста

Побитий на Барабашово у Харкові журналіст у тяжкому стані (фото: pixabay.com)

За побиття журналіста на "Барабашово" нападникам загрожує до 10 років в'язниці

В результаті конфлікту на ринку Барабашово в Харкові серйозно постраждав журналіст - відеоооператор 24 каналу. Про стан Вадима Макарюка повідомили на каналі.

Після побиття у 36-річного чоловіка діагностували крововилив у головний мозок - він пережив інсульт. Вадим залишається в реанімації, лікарі оцінюють його стан, як важкий. Він бореться за своє життя.

До речі, вчора, 9 червня, Вадим Макарюк відзначав свій день народження. Близько 20 журналістів з різних ЗМІ прийшли в лікарню, щоб відвідати і підтримати Вадима. Про це повідомила журналістка Софія Кальницька.

Побитий на Барабашово у Харкові журналіст у важкому стані (скрін: facebook.com/vadim.makaryuk)

А редактор харківського сайту 057.ua Ольга Калениченко написала в Facebook, що Вадим знаходиться в "напівпритому стані".

"Він стиснув мою руку. Він не може зараз дати свідчень. Він не може говорити зв'язно, але... зможе! Головне! Це не травма при падінні... Він не спіткнувся об штатив. Його наздоганяли. Бігли за ним 10-15 осіб. Цілеспрямовано. Його добивали ногами", - написала Калениченко.

Журналіст Вадим Макарюк відразу після побиття (фото: facebook.com)

Нагадаємо, інцидент на ринку "Барабашово" стався в п'ятницю, 7 червня. За словами очевидців, Макарюк знімав те, що відбувається на ринку, коли його атакували представник "Національного корпусу" - побили журналіста ногами, розбили відеокамеру і забрали карту пам'яті з відзнятим матеріалом.

Відзначимо, що в "Нацкорпусі" розповідають свою версію подій - невідомі намагалися захопити магазин, орендований ветераном АТО. Останній звернувся до ветеранських організацій за допомогою. А адміністрація харківського ринку викликала поліцію.

Правоохоронці розслідують усі обставини події. Проти нападників, особи яких встановлюються, порушено одразу три статті Кримінального кодексу, в тому числі і "Розбій", згідно з яким їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві наркоман побив вихователя і викрав дитину з садка.

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