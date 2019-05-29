У Києві наркоман побив вихователя і викрав дитину з садка

У Києві наркоман викрав дитину з дитячого саду (колаж РБК-Україна)

Батько-наркоман не спілкувався з сином майже 5 років, після чого вирішив його просто викрасти

У Києві батько-наркоман викрав дитину з дитячого саду №385. Інцидент стався 29 травня по вул. Сормовська, 5. Чоловік побив вихователя і заштовхав власного сина в машину. Стурбована мама дитини звинувачує у всьому батьків екс-чоловіка, мати Храпач Нелю Полікарпівну і батька Храпача Василя Васильовича, знаменитого хірурга. Про це Барчук Олександра написала у своїй публікації в Facebook.

"Сьогодні о 9:40 без мого відома був викрадений мій син з дитячого саду (вул. Сормовська, 5, садок №385) моїм колишнім чоловіком - Храпачем Олександром Васильовичем, 21.04.1994. Були нанесені тілесні ушкодження вихователю. Є відеозапис, де мого сина виносять і закидають у машину СУБАРУ ІМПРЕЗА АА1414АВ і відвезли в невідомому напрямку", - розповідає стурбована мама.

Мама хлопчика написала, що батько дитини страждає від наркотичної залежності.

"Я не виносила цю інформацію, але першочерговою причиною розлучення стало те, що Храпач О. В. вживав амфетамін і витрачав гроші сім'ї на це. 5 років він не цікавився життям сина і не брав участі у вихованні", - додала дівчина.

У Києві наркоман викрав дитину з дитячого саду (фото: facebook.com/alex.fister.7)

Барчук Олександра заявляє, що дитина не потрібна її колишньому чоловікові, а потрібна його батькам, які нібито хочуть зберегти свій статус.

"Шевченківський суд у вересні 2017 року виніс заочне рішення що до позбавлення Храпача О. В. батьківських прав. Дитина йому не потрібна, це ініціатива його матері Храпач Нелі Полікарпівни і батька Храпача Василя Васильовича, вони бояться за свій статус", - заявила дівчина, додавши, щоб при наявності будь-якої інформації писали або дзвонили їй по телефону +380935808191.

Нагадаємо, що раніше суд оголосив вирок вбивці водія BlaBlaCar.

До цього повідомлялося, що реабілітаційний центр під Харковом виявився катувальнею.

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