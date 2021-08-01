Сидів на даху і вів себе неадекватно: у Харкові напівголий чоловік влаштував бійку з патрульними (відео)

У Харкові по вулиці Ушакова помітили напівголого чоловіка, який сидів на даху будинку і поводився неадекватно.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
Так, подія сталася 31 травня близько 15:15.
На місце події прибули співробітники патрульної поліції. Однак, коли правоохоронці наблизились до чоловіка, то він почав чинити опів. А саме почав кидатись на правоохоронців з металевою палкою.
Внаслідок цього двоє поліцейських отримали травми.
Окрім того, його все-таки затримали.
Ним виявився 39-річний харків’янин, який страждає на психічні розлади. Його госпіталізували до медичної установи.
Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
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