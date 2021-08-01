RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сидів на даху і вів себе неадекватно: у Харкові напівголий чоловік влаштував бійку з патрульними (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові по вулиці Ушакова помітили напівголого чоловіка, який сидів на даху будинку і поводився неадекватно.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Так, подія сталася 31 травня близько 15:15.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції. Однак, коли правоохоронці наблизились до чоловіка, то він почав чинити опів. А саме почав кидатись на правоохоронців з металевою палкою.

Внаслідок цього двоє поліцейських отримали травми.

Окрім того, його все-таки затримали.

Ним виявився 39-річний харків’янин, який страждає на психічні розлади. Його госпіталізували до медичної установи.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у курортній Кирилівці п'яний відпочивальник напав на поліцейського.

Також у Києві чоловік стріляв з вікна по перехожих.

Читайте РБК-Україна в Google News
бійка