Сидел на крыше и вел себя неадекватно: в Харькове полуголый мужчина устроил драку с патрульными (видео)

В Харькове по улице Ушакова заметили полуголого мужчину, который сидел на крыше дома и вел себя неадекватно.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Так, событие произошло 31 мая около 15:15.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако, когда правоохранители приблизились к мужчине, то он начал сопротивляться. А именно начал бросаться на правоохранителей с металлической палкой.
В результате двое полицейских получили травмы.
Кроме того, его все-таки задержали.
Им оказался 39-летний харьковчанин, страдающий психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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