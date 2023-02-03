Не садитесь на фитбол! Врач рассказала, как отучить малыша от укачивания

Очень часто укачивание малыша стает для него привычкой так засыпать. Со временем без этого действия ребенок не может уснуть, а ведь с возрастом его вес становится все больше. Маме трудно укачивать чадо в разных позах.
Врач и консультант по детскому сну Анастасия Ручинская на Facebook рассказала, как отучить ребенка от укачивания.
Укачивание - становится ассоциацией на сон. Малыш просыпается, и без этого действия заснуть не может, получается замкнутый круг.
С чего нужно начать отучать от укачивания?
Сделайте режим соответствующий возрасту и потребностям ребенка, чтобы уменьшить время укачиваний (например ребенок имеет большее время бодрствования, чем вы даете и лишние пол часа, которые ребенок мог бы поиграть, то вы потратите это время на укачку).