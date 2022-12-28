RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Январь принесет огромное счастье: для кого из знаков Зодиака начало года будет великолепным

Январь станет удачным месяцем для этих знаков Зодиака (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на январь 2023 года говорит, что начало года для большинства представителей зодиакального созвездия будет тихими и спокойным. Возможны небольшие неурядицы, но в целом - особых потрясений и неприятностей ждать не стоит.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых январь станет очень удачным и счастливым месяцем. Об этом информирует Sante Plus.

Лев

Начало года принесет Львам сильные эмоции и позитивные перемены в профессиональной жизни. Планеты и звезды позволят увидеть мелкие детали, которые приведут к прорыву в карьере. Вы сможете выделиться среди своих коллег и награда за ваши труды будет очень быстрой. Возможно продвижение по службе или повышение зарплаты.

Признание ваших заслуг позволит осознать собственную ценность и поверить в собственные силы. Важно: пересмотрите свой распорядок дня, и чтобы избежать неприятностей, сохраняйте хладнокровие в любой ситуации.

Весы

Весь первый месяц года будет для Весов благоприятным. И это коснется практически всех сфер жизни. Скорее всего отдохнуть полноценно у вас не получится, но ваша работа точно принесет плоды. Тем более, что появится шанс на быстрый карьерный рост и повышение зарплаты.

Звезды отправят вам в январе еще один важный посыл - в личной жизни. Вы можете встретить надежного партнера, с которым захотите провести свои дни и прожить трогательную историю любви. А тот, кто уже в паре, задумается о расширении своей семьи.

Начните год с правильной ноты, залечите старые раны, определите свои амбиции и стремления. И для удачи во всем, старайтесь поддерживать хорошие отношения с окружающими.

Козерог

Порой бывают в жизни моменты, когда все происходит одновременно и вы за этим не успеваете. Именно с этой ситуацией столкнутся Козероги в январе. События будут следовать друг за другом, и временами вы будете чувствовать себя дезориентированными. Но все будет на позитивной ноте, беспокоиться Козерогам не о чем.

Вы почувствуете себя погруженными в решение множества задач, связанных с проектами, которыми увлечены. Звезды будут сопровождать вас на каждом шагу и направлять на верный путь. Деньги для вас в январе проблемой не будут, но, если вас настигнет какое-то разочарование - не позволяйте себе потратить все заработанное на безделушки. Январь станет для вас синонимом радости и счастья.

Кстати, ранее мы писали о том, когда в декабре начнется период ретроградного Меркурия и чем он опасен.

А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака 2023 год принесет успех.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака