Ш'ють шпигунство: відомого українського блогера заарештували в Ірані

Відомого українського блогера Артемія Суріна, який вирішив відправитися в кругосвітню подорож, заарештували в Ірані. Блогер написав про це на своїй Facebook-сторінці, попросивши допомоги у Міністерства закордонних справ України.

За словами Суріна, його звинувачують у шпигунстві через наявність у нього дрона. Причому затриманому не надали перекладача і змушували підписувати папери. Артемій розповів, що в результаті ці папери підписав якийсь водій.

Тревел-блогер зараз знаходиться під арештом в іранському місті Ардакан.

Блогера Артемія Суріна заарештували в Ірані (фото: facebook.com/artsurin)

На прохання про допомогу вже відреагував дипломат Маркіян Лубківський, який вже поговорив з директором Департаменту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону МЗС Жанною Лещинською, яка пообіцяла діяти.

Блогера Артемія Суріна заарештували в Ірані (фото: facebook.com/markian.lubkivskyi)

Раніше ми писали, що відомого громадського активіста, експерта Дмитра Снєгирьова заарештували в міжнародному аеропорту Бориспіль за крадіжку, яку він нібито вчинив ще у 2018 році.

Також ми писали про те, що українські блогери стали номінантами престижної нагороди World Bloggers Awards, аналога "Оскара" серед блогерів.