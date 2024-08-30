Быстро чистим нагар на утюге: все эффективные методы и хитрости

Утюг - важный прибор в доме, который используется ежедневно для ухода за одеждой. Однако иногда на его поверхности может появиться нагар от пригоревшей ткани, что может осложнить дальнейшее использование. Какие существуют разные методы очистки утюга в зависимости от материала его подошвы?
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как легко отчистить нагар с утюга и не повредить его.
Существует несколько способов очистки утюга от нагара, каждый из которых подходит для разных типов подошвы. Вот как справиться с проблемой в зависимости от материала:
Вот несколько эффективных методов очистки, которые помогут вам справиться с проблемой нагара на утюге:
Очистка карандашом. Карандаш для очищения является универсальным и деликатным средством. Он подходит для большинства типов подошв. Просто разогрейте утюг до указанной температуры и проведите карандашом по горячей поверхности. После этого протрите остатки чистой сухой салфеткой.
Очистка парафином. Парафиновая свеча поможет удалить не очень сильное загрязнение и замаскировать мелкие царапины. Для этого заверните свечу в ткань, разогрейте утюг и равномерно нанесите парафин на поверхность. Затем протрите подошву после охлаждения.
Очистка солью. Соль эффективно удаляет нагар, но может оставить царапины. Для этого насыпьте соль на лист бумаги и погладьте ее горячим утюгом. После процедуры протрите подошву сухой чистой салфеткой.
Очистка уксусом. Уксус является эффективным средством, но перед использованием следует протестировать на небольшом участке. Разведите уксус с водой в равных пропорциях, смочите ватный диск в растворе и протрите подошву утюга. Вытрите остатки чистой влажной салфеткой.
Очистка зубной пастой. Зубная паста является простым и эффективным очищающим средством. Равномерно нанесите пасту на поверхность утюга и оставьте на время. Затем тщательно смойте остатки, чтобы избежать прилипания пасты к одежде во время глажки.
Очистка содой. Сода поможет удалить даже сильный нагар, но может оставить царапины. Нанесите соду на влажную ткань и обработайте подошву. Затем тщательно смойте средство.
Очистка гидроперитом. Гидроперит обладает отбеливающими свойствами и подходит для удаления нагара. Разведите таблетку гидроперита в воде до кашевидной консистенции, нанесите массу на подошву, разогрейте и остудите утюг. Затем протрите остатки тряпкой.
Очистка перекисью водорода и аммиаком. Перекись водорода или аммиак эффективна для удаления нагара. Нанесите средство на салфетку и протрите подошву утюга. Затем повторите процедуру, смочив салфетку чистой водой.
Удаление нагара из утюга в домашних условиях не является сложной задачей, если правильно выбрать очищающее средство.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Puracy, Philips, Architectural Digest.