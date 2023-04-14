Быстрая шоколадная паска: никаких дрожжей и вымешивания

Составляющие:

мука - 150 г

какао темное - 15 г

яйца - 2 шт.

сахар - 100 г

ванильный сахар - 1 пачка

масло - 100 г

молоко - 100 мл

сода - 1 ч. л.

уксус - 1 ст. л.

шоколад - 50 г

масло - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Соедините муку с какао и тщательно перемешайте.

К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и все взбейте. Влейте в яичную массу растопленное (не горячее) масло, молоко и взбейте миксером. Добавьте соду, погашенную уксусом.

В массу всыпьте муку с какао, вымешайте лопаткой, а затем миксером.

Добавьте сухофрукты по вашему вкусу и перемешайте.

Наполните формы тестом до половины и выпекайте при температуре 170 градусов в течение часа.

Полейте растопленным шоколадом, смешанным с растительным маслом и украсьте по вашему вкусу.