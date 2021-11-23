Схопили вже практично в повітрі: у Вінниці патрульні дивом врятували чоловіка

Патрульні поліцейські у Вінниці отримали виклик на проспект Космонавтів. За словами заявника, за вказаною адресою чоловік намагався вчинити самогубство і зістрибнути з 11 поверху багатоповерхового будинку.

Дмитро Василишин і Олег Карлінський оперативно прибули за вказаною адресою і відразу ж спробували встановити контакт з чоловіком.

Вони почали розпитувати, що у нього сталося і як йому можна допомогти. Чоловік постійно повторював, що йому страшно. Однак спускатися з балкона він не хотів.

У якийсь момент чоловік вже повис однією ногою в повітрі, але патрульний Дмитро Василишин блискавично схопив його і перетягнув через перила балкона в безпечне місце. І таким чином, він врятував людину від непоправного кроку.

59-річного жителя Вінниці передали лікарям швидкої медичної допомоги та супроводили до лікарняного закладу.

Відео інциденту патрульні записали на нагрудні камери.