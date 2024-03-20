Шухнудли с мясом и картофелем: очень интересное старинное блюдо из Одессы

Шухнудли – блюдо, у которого на самом деле очень много названий и все они зависят от региона, где их готовят. Их называют скуки, шухнудли, шнудли, штрули. И страна возникновения тоже спорна, потому что их готовят в Украине, Молдове и Германии. Шухнудли состоят из трех элементов: паровых булочек, тушеного картофеля и мяса. Также они могут быть постные.
Как приготовить шухнудли с картофелем и мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Дневник кулинарного творчества".
Для теста:
Основание
В миску разбейте яйцо, добавьте чайную ложку соли и перемешайте. Затем налейте простоквашу (кефир), добавьте соду и хорошо размешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте салфеткой и оставьте отдохнуть.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите на нее нарезанные кусочками ребра и обжарьте с двух сторон до золотистости. Затем добавьте нарезанный лук, перемешайте и жарьте до золотистого цвета.
Положите в мясо соль, лавровый лист, специи. Добавьте нарезанный кусочками картофель и жарьте, перемешивая, до зарумянивания.
Налейте в сковороду сливки, стакан воды, хорошо перемешайте и потушите на небольшом огне под крышкой 30 минут.
Тесто разделите на две части и тонко раскатайте. Смажьте тесто растительным маслом и сверните рулетами. Нарежьте их кусочками шириной 2-4 см. Выложите на дощечку, усыпанную мукой.
Выложите шухнудли сверху на мясо с картофелем. Тушите под крышкой 30-40 минут. Затем дайте настояться 10 минут. Перед подачей можно посыпать зеленью.
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусные галицкие лазанки с грибами.
А еще писали о том, как готовится старинный украинский пирог Соложеник.