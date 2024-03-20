RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шухнудли с мясом и картофелем: очень интересное старинное блюдо из Одессы

Как готовить шухнудли с мясом и картофелем (кадр с видео)
Автор: Анна Шиканова

Шухнудли – блюдо, у которого на самом деле очень много названий и все они зависят от региона, где их готовят. Их называют скуки, шухнудли, шнудли, штрули. И страна возникновения тоже спорна, потому что их готовят в Украине, Молдове и Германии. Шухнудли состоят из трех элементов: паровых булочек, тушеного картофеля и мяса. Также они могут быть постные.

Как приготовить шухнудли с картофелем и мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Дневник кулинарного творчества".

Что вам понадобится

Для теста:

  • Яйца куриные - 1 шт.
  • соль - 1 ч. ложка
  • Кисляк - 300 мл
  • Сода пищевая - 0,5 ч. ложки
  • Мука - 500 г
  • Масло растительное - 2 ст. ложки

Основание

  • Ребрышки свиные - 1,5 кг
  • Масло растительное - 2 ст. ложки
  • Соль - по своему вкусу
  • Перец черный молотый - по своему вкусу
  • Лук - 2 шт.
  • Перец черный горошек - 5 шт.
  • Перец душистый горошек - 3 шт.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Куркума - 0,5 ч. ложки
  • Паприка молотая - 0,5 ч. ложки
  • Картофель - 6 шт.
  • Сливки - 200 мл

Как готовить шухнудли с картофелем и мясом

В миску разбейте яйцо, добавьте чайную ложку соли и перемешайте. Затем налейте простоквашу (кефир), добавьте соду и хорошо размешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте салфеткой и оставьте отдохнуть.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите на нее нарезанные кусочками ребра и обжарьте с двух сторон до золотистости. Затем добавьте нарезанный лук, перемешайте и жарьте до золотистого цвета.

Положите в мясо соль, лавровый лист, специи. Добавьте нарезанный кусочками картофель и жарьте, перемешивая, до зарумянивания.

Налейте в сковороду сливки, стакан воды, хорошо перемешайте и потушите на небольшом огне под крышкой 30 минут.

Тесто разделите на две части и тонко раскатайте. Смажьте тесто растительным маслом и сверните рулетами. Нарежьте их кусочками шириной 2-4 см. Выложите на дощечку, усыпанную мукой.

Выложите шухнудли сверху на мясо с картофелем. Тушите под крышкой 30-40 минут. Затем дайте настояться 10 минут. Перед подачей можно посыпать зеленью.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыПриготовлениеУкраинская кухня