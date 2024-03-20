Шухнудли с мясом и картофелем: очень интересное старинное блюдо из Одессы

Что вам понадобится

Для теста:

Яйца куриные - 1 шт.

соль - 1 ч. ложка

Кисляк - 300 мл

Сода пищевая - 0,5 ч. ложки

Мука - 500 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Основание

Ребрышки свиные - 1,5 кг

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - по своему вкусу

Перец черный молотый - по своему вкусу

Лук - 2 шт.

Перец черный горошек - 5 шт.

Перец душистый горошек - 3 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Куркума - 0,5 ч. ложки

Паприка молотая - 0,5 ч. ложки

Картофель - 6 шт.

Сливки - 200 мл

Как готовить шухнудли с картофелем и мясом

В миску разбейте яйцо, добавьте чайную ложку соли и перемешайте. Затем налейте простоквашу (кефир), добавьте соду и хорошо размешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте салфеткой и оставьте отдохнуть.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите на нее нарезанные кусочками ребра и обжарьте с двух сторон до золотистости. Затем добавьте нарезанный лук, перемешайте и жарьте до золотистого цвета.

Положите в мясо соль, лавровый лист, специи. Добавьте нарезанный кусочками картофель и жарьте, перемешивая, до зарумянивания.

Налейте в сковороду сливки, стакан воды, хорошо перемешайте и потушите на небольшом огне под крышкой 30 минут.

Тесто разделите на две части и тонко раскатайте. Смажьте тесто растительным маслом и сверните рулетами. Нарежьте их кусочками шириной 2-4 см. Выложите на дощечку, усыпанную мукой.

Выложите шухнудли сверху на мясо с картофелем. Тушите под крышкой 30-40 минут. Затем дайте настояться 10 минут. Перед подачей можно посыпать зеленью.