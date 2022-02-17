RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шуфутинського не впустять на його концерт у Києві: прикордонники назвали причину

Автор: Styler

Концерт Михайла Шуфутинського мав відбутися в Києві 8 березня 2022 року. Але, схоже, що його скасують, оскільки російського виконавця не пустять в Україну.

Про це заявив спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"У нас на даний момент достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і при спробі його в'їзду в Україну прикордонники обов'язково проведуть всі необхідні заходи прямо в пункті пропуску", - зазначив Демченко.

При цьому він додав, що у них є всі підстави заборонити Шуфутинському в'їзд в Україну.

Нагадаємо, Михайло Шуфутинський часто порушує українське законодавство через поїздки в окупований Крим. Через це в 2017 році його внесли навіть в базу "Миротворець".

Варто зазначити, що після того, як в листопаді з'явився анонс виступу Шуфутинського в Палаці спорту розгорівся грандіозний скандал. Українці почали писати гнівні коментарі.

Ми раніше писали про те, що в Одесі скасували концерт Басти, який мав відбутися в День всіх закоханих, 14 лютого. Це сталося завдяки активістам.

Раніше влітку 2021 року концерт Басти в Києві зустріли пікетом біля закладу, де він виступав. Незважаючи на це, він давав концерти в столиці два дні поспіль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київартист