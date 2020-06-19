Шуфрич жорстко наїхав на Ляшко в прямому ефірі: я це плато тобі на голову одягну!

Народний депутат від партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич жорстко розкритикував головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка за те, що в країні зроблено дуже мало тестів на коронавірус. Свою промову він виголосив в ефірі програми "Право на владу". Також Шуфрич повідомив, що чекає свого результату тесту на COVID-19. Перше тестування показало негативний результат.

Нардеп побажав якнайшвидшого одужання всім інфікованим, а також першій леді України - Олені Зеленській, у якої минулого тижня діагностували вірус. Далі нардеп звернувся до Віктора Ляшко.

"Віктор я дивлюся на тебе... Прибери ухмилку зі свого обличчя. Просто негайно викинь її! 2,4 мільярда доларів, 64 мільярда гривень. Ми, народні депутати, що проголосували і виділили вам для боротьби з COVID-19. Ви з грудня місяця головний санлікар в нашій країні. Так от, щоб українці знали - Білорусь протестувала 9% свого населення, Австралія -7%, Литва майже -14%, Італія - 8%, Іспанія -10%, Швейцарія - 5%, ОАЕ - 26%, Великобританія - 11%, США - 7%, Росія -11%, а Україна - 1%. Ми вам дали всі можливості протестувати людей. Люди сьогодні хочуть тестуватися, а ви їм не даєте. Сьогодні за вашим протоколом, якщо людина захворіла COVID-19, члени його сім'ї будуть протестовані через 14 днів", - сказав Шуфрич.

Після цього нардеп вирішив не соромитися у виразах.

"Сволочі ви! Просто сволочі і нелюди! Ви сподівалися на те, що проскочите? Що ви брешете? Італія, Іспанія сьогодні послаблюють карантин, коли у них кількість хворих в десять разів менше, ніж було на піку. Віктор, ви нам говорили про плато. Так, ось сподівайся на те, що я ще пробуду на карантині. Якщо ні, я це плато тобі на голову одягну", - сказав Шуфрич.

Нестор Шуфрич наїхав на Віктора Ляшка (ТСН)

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