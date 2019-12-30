Шуфрич похизувався вбивством африканських тварин: три носороги і не тільки

Нестор Шуфрич з'їздив на сафарі в Африку, де полював на рідкісних африканських тварин - носорога, гепарда, антилопу гну і не тільки. У мережі з'явилися знімки, на яких одіозний нардеп від ОПЗЖ хвалиться своїми трофеями. Відповідні знімки з'явилися на Facebook-сторінці "Руху Чесно".

Знайшлися і докази на сайті для замовлення сафарі в Африці. Там Шуфрича називають "першим і єдиним мисливцем, якому вдалося зібрати колекцію з трьох підвидів носорогів". В колекції українського нардепа пустельний чорний носоріг (Намібія), лісовий чорний носоріг (Південна Африка), а також східний чорний носоріг.

Шуфрич похвалився трофеями з африканського сафарі (фото: africatrophyhunting.com)

Варто відзначити, що на сафарі нардеп з'їздив ще в 2015 році, але спливла інформація про "африканські пригоди" Нестора Шуфрича тільки зараз.

Крім трьох носорогів Шуфрич здобув антилопу гну, антилопу "золотий орікс", гепарда і ще одну рідкісну африканську тварину - буру гієну.

Шуфрич похвалився трофеями з африканського сафарі (фото: facebook.com/chesno.movement)

Відзначимо, що вартість такого "задоволення" починається від 200 тисяч доларів.

Користувачі мережі пишуть гнівні коментарі, але деякі впевнені, що це Фотошоп.

Я далеко не прихильниця Шуфрича, але дуже схоже на Photoshop.

На фото там тварюкою є сам Шуфрич.

На передову можна сміливо відправляти стрілка недоделаного...

Скоріше, тварина похизувалась вбивством живих істот.

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