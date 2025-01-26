Шубы из искусственного меха стали хитом: как их носят Дорофеева, Люда с Голливуда и финалистка "Холостяка"

Надя Дорофеева

Известная украинская певица Надя Дорофеева часто радует своих фолловеров образами как в повседневных луках, так и в сценических образах.

Так, на днях она продемонстрировала лук, который сможет повторить каждая. Дорофеева надела синие джинсы свободного кроя с потертостями, которые дополнила черным гольфом-водолазкой, короткой шубой рыжего оттенка с длинным ворсом, а также бейсболкой и удобными ботинками на плоском ходу.

Дорофеева показала новый образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

К слову, артистка даже для сценических образов и фотосессий также выбирает варианты с искусственным мехом.

Надя Дорофеева в шубе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Люда с Голливуда

Украинская блогерша Люда с Голливуда (настоящее имя - Людмила Луцук) следит за модными трендами - в последнее время она заметно похудела и часто делится с подписчиками модными образами.

Блогерша Люда с Голливуда (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Она продемонстрировала в сети образ с коричневой шубой, который каждая модница сможет повторить, если ей нужно, например, срочно выйти из дома в магазин или за ребенком в детский сад.

Люда с Голливуда надела базовый лонгслив белого цвета и пижамные штаны в тон. Свой лук она дополнила высокими носками, трендовыми бежевыми уггами и вместительной сумкой из замши самого трендового оттенка - коричневого. Завершить образ она решила кулоном на шее и рыжими перчатками.

Блогерша Люда с Голливуда (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Анастасия Юзьвак

Финалистка 13-го сезона популярного реалити-шоу про любовь "Холостяк" Анастасия Юзьвак продемонстрировала в сети стильный лук с белой шубой из эко-меха с длинным волнистым ворсом.

Финалистка "Холостяка" продемонстрировала образ с шубой (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Девушка показала, что носить такую верхнюю одежду можно с белым гольфом-водолазкой и классическими синими джинсами. Еще один вариант - разбавить лук черным худи с капюшоном.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Почему шубы из искусственного меха стали трендом в 2025

Этический и экологический выбор

В 2025 году искусственный мех уже не воспринимается как альтернатива, а как полноценный, высококачественный материал, соответствующая современным стандартам устойчивости. С каждым годом технологии производства искусственного меха улучшаются, позволяя создавать изделия, которые не уступают натуральным по внешнему виду и тактильным ощущениям. Эта тенденция усиливается с ростом интереса к этичной моде, которая поддерживает отказ от использования животных в производстве одежды.

Современные технологии

Современные производители искусственного меха используют передовые технологии для создания материалов, которые имитируют мех животных максимально реалистично. Эти материалы не только красиво выглядят, но и обладают улучшенными характеристиками: они могут быть легче, более тёплыми, водоотталкивающими, а также устойчивыми к загрязнениям. Это делает искусственный мех не только модным, но и практичным.

Разнообразие дизайна

В 2025 году производители шуб из искусственного меха предлагают широкий выбор моделей - от классических до более экспериментальных. Модные дома предлагают различные длины, фасоны, а также инновационные принты и текстуры. Это позволяет каждому найти идеальную модель в соответствии с личным стилем. К примеру, можно присмотреть шубы-оверсайз, которые создают эффект расслабленности, или модели с яркими, нестандартными цветовыми решениями, такими как розовый, голубой или мятный.

Вариант с короткой шубой (фото: instagram.com/ingridedvinsen)