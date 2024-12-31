"Шуба", "Мимоза" и крабовый салат: три рецепта новогодних закусок, которые можно сделать еще вкуснее

Новый год имеет свои традиции - в частности, кулинарные. Многие хозяйки продолжают готовить праздничные салаты - "Мимозу", "Селедку под шубой" или крабовый салат - которые можно сделать вкуснее, добавив новые ингредиенты.

"Шуба"

Салат "Шуба" (фото: Freepik)

Для того, чтобы приготовить этот новогодний салат, который также называется "Селедка под шубой", понадобятся такие продукты:

сельдь соленая - 1 шт.

свекла - 2 шт.

картофель - 2 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 50 г

растительное масло - 2 ст. л.

майонез - 2 ст. л.

уксус - 1 ст. л.

соль - по вкусу

Как готовить салат "Шуба"

Для того, чтобы приготовить сельдь под шубой, рыбу нужно почистить, отделив филе. Картофель, морковь и свеклу необходимо тщательно промыть, а затем отварить в кожуре.

Пока вареные овощи охлаждаются, почистите и нарежьте лук на маленькие кубики. Отдельно нарежьте на кубики филе сельди.

Морковь, свеклу и картофель почистите и натрите на мелкой терке, отдельно друг от друга. Чтобы сделать салат, можно использовать форму для выпекания, которая разъединяется - или готовить салат в миске.

Первым слоем выкладывают сельдь, а на нее - лук. После этого нужно сделать тонкий слой майонеза, выложить картофель, смазать его майонезом. Выложите морковь, сделайте слой майонеза и свеклы.

Разровняйте поверхность салата ложкой, затем сделайте в салате небольшие дырочки - в них нужно влить уксус и масло, предварительно смешав их. Это сделает вкус салата "Шуба" более выразительным.

"Мимоза"

Салат "Мимоза" (фото: Freepik)

Чтобы приготовить салат "Мимоза", понадобятся такие ингредиенты:

тунец в собственном соку - 160 г

яйца - 5 шт.

морковь - 2 шт.

картофель -2 шт.

зеленый лук - пучок

греческий йогурт - 180 г

горчица - 1/2 ч. л.

гранат - по вкусу

соль - по вкусу

Как готовить салат "Мимоза"

Картофель и морковь нужно помыть и отварить в течение 20-30 минут. Яйца нужно отварить вкрутую.

Охладите продукты, почистите их и натрите на крупной терке, отдельно друг от друга. При этом белки нужно отделить от желтков. Зеленый лук промойте и измельчите ножом.

С консервированного тунца слейте лишнюю жидкость, а затем разомните рыбу вилкой. Для заправки салата смешайте греческий йогурт с горчицей и солью.

Поставьте на плоскую тарелку кондитерское кольцо, выложите слой картофеля, разровняйте его и смажьте заправкой. Затем выложите тунец, а на него - измельченный зеленый лук.

Сделайте тонкий слой заправки, а затем выложите белок. Покройте белок сеточкой из заправки, выложите тертую морковь, а на нее - заправку и желток.

Поставьте салат в холодильник на полчаса. Перед подачей снимите кондитерское кольцо и украсьте салат "Мимоза" зернышками граната.

"Крабовый салат"

Крабовый салат (фото: Freepik)

Крабовый салат получил свое название благодаря крабовым палочкам, которые добавляются в блюдо. Однако эту классику новогоднего стола можно усовершенствовать. Для этого необходимы эти продукты:

крабовые палочки - 250 г

яйца - 3 шт.

сухарики - 70 г

плавленый сыр - 200 г

консервированная кукуруза - 100 г

майонез (жирность 67%) - 100 г

чеснок - 2 зубчика

Как готовить крабовый салат

Для приготовления крабового салата отварите яйца вкрутую. Затем их нужно почистить и натереть на терке.

Почистьте и натрите на маленькой терке чеснок и плавленый сыр. Крабовые палочки нужно нарезать небольшими кусочками. С консервированной кукурузы обязательно слейте лишнюю жидкость.

Для того, чтобы "сложить" салат, выложите слой плавленого сыра, присыпьте его чесноком. Сделайте тонкий слой майонеза, выложите на него натертые яйца.

Следующим слоем будет майонез, на него нужно выложить крабовые палочки. Их также следует смазать майонезом, и присыпать сухариками. Последним слоем будет консервированная кукуруза, но по желанию салат можно украсить зеленью.