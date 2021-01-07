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Штурм Капітолію: під час стрілянини загинула ветеран ВПС США

Автор: Анна Шиканова

У Вашингтоні напередодні ввечері почалися протести й мітингувальники спробували захопити Капітолій. Одна жінка отримала поранення, і пізніше вона померла в лікарні.

За даними телеканалу KUSI News, загибла була ветераном ВПС США Ешлі Беббит. Вона майже 14 років прослужила в американській армії на посаді експерта з безпеки. Її чоловік розповів, що Ешлі була патріоткою своєї країни й прихильницею президента США Дональда Трампа.

Ешлі Беббит жила в Сан-Дієго, Каліфорнія. Вона чотири рази їздила у відрядження за кордон. Свекруха ветерана ВПС заявила, що не розуміє її мотивів присутності в Капітолії.

Американські ЗМІ повідомляють, що кулю імовірно випустив високопоставлений співробітник поліції Капітолія. Жінка перебувала в групі протестувальників, які увірвалися в зал засідань під час слухань. Поліцейські намагалися відтіснити людей і один з них дістав зброю і зробив постріл.

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"Вона впала на мене. Спочатку казала, що все нормально, що вона в порядку. А потім почала дивно рухатися, кров текла в неї з рота", - розповів один з учасників протесту.

Крім того, на території Капітолію були виявлені тіла ще трьох загиблих – жінка і двоє чоловіків. Відомо, що всі вони повнолітні. Смерть настала через травми, які вимагали негайної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штурм Капітолію стався вперше з 1814 року.

А також розповідали про те, що двоє високопоставлених чиновників Білого дому пішли у відставку після штурму Капітолію.

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