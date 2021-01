Штурм Капітолію: під час стрілянини загинула ветеран ВПС США

У Вашингтоні напередодні ввечері почалися протести й мітингувальники спробували захопити Капітолій. Одна жінка отримала поранення, і пізніше вона померла в лікарні.

За даними телеканалу KUSI News, загибла була ветераном ВПС США Ешлі Беббит. Вона майже 14 років прослужила в американській армії на посаді експерта з безпеки. Її чоловік розповів, що Ешлі була патріоткою своєї країни й прихильницею президента США Дональда Трампа.

Ешлі Беббит жила в Сан-Дієго, Каліфорнія. Вона чотири рази їздила у відрядження за кордон. Свекруха ветерана ВПС заявила, що не розуміє її мотивів присутності в Капітолії.

Американські ЗМІ повідомляють, що кулю імовірно випустив високопоставлений співробітник поліції Капітолія. Жінка перебувала в групі протестувальників, які увірвалися в зал засідань під час слухань. Поліцейські намагалися відтіснити людей і один з них дістав зброю і зробив постріл.

BREAKING The woman's name is Ashley Babbitt. A former 14 year Air Force veteran from San Diego, and apparently a former high level security expert.



Storming the US Capitol today though? No words.



pic.twitter.com/zJGbIKO8Ynhttps://t.co/zicVeBLt5E