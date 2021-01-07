"Штурм" Капітолію: два високопоставлених чиновника Білого дому пішли у відставку

Фото: Білий будинок (flickr)

Два помічники першої леді США Меланії Трамп пішли у відставку. Це стало результатом масових заворушень в Капітолію.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Так, у відставку подала соціальний секретар Білого дому Ріки Никета, як і заступник прес-секретаря Білого дому Сара Метьюз.

За словами джерела, в Білому домі також ходили розмови про те, що заступник глави адміністрації Кріс Ліддел може піти у відставку.

Також подала у відставку глава апарату першої леді Стефані Грішем.

"Для мене було честю служити країні в Білому домі. Я дуже пишаюся тим, що була частиною місії місис Трамп з надання допомоги дітям у всьому світі, і пишаюся багатьма досягненнями цієї адміністрації", - йдеться в заяві Грішем.

Білий дім від коментарів відмовився.

Раніше повідомлялося, що в Вашингтоні розглядають дострокове звільнення чинного президента Дональда Трампа і передачу повноважень віце-президенту Майку Пенсу.

Також член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні відбулися масові заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США.

У ході зіткнень є постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.

Конгрес США відновив засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії виборців на виборах президента.