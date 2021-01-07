ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Штурм" Капітолію: два високопоставлених чиновника Білого дому пішли у відставку

США, Четвер 07 січня 2021 07:25
"Штурм" Капітолію: два високопоставлених чиновника Білого дому пішли у відставку
Фото: Білий будинок (flickr)
Автор: Даша Харченко

Два помічники першої леді США Меланії Трамп пішли у відставку. Це стало результатом масових заворушень в Капітолію.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Так, у відставку подала соціальний секретар Білого дому Ріки Никета, як і заступник прес-секретаря Білого дому Сара Метьюз.

За словами джерела, в Білому домі також ходили розмови про те, що заступник глави адміністрації Кріс Ліддел може піти у відставку.

Також подала у відставку глава апарату першої леді Стефані Грішем.

"Для мене було честю служити країні в Білому домі. Я дуже пишаюся тим, що була частиною місії місис Трамп з надання допомоги дітям у всьому світі, і пишаюся багатьма досягненнями цієї адміністрації", - йдеться в заяві Грішем.

Білий дім від коментарів відмовився.

Раніше повідомлялося, що в Вашингтоні розглядають дострокове звільнення чинного президента Дональда Трампа і передачу повноважень віце-президенту Майку Пенсу.

Також член Конгресу США Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня в Вашингтоні відбулися масові заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США.

У ході зіткнень є постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.

Конгрес США відновив засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії виборців на виборах президента.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиБілий дім

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся