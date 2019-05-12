Штрафи за "євробляхи": автовласники готують удар у відповідь

Штрафи за "евробляхи" почнуться з 24 травня. Парламент вирішив підійти до проблеми з усією серйозністю, посиливши покарання аж до конфіскації. Однак українці не мають наміру з цим миритися і вже заявляють про майбутні протести.

По 50%-ій знижці на акциз українці встигли розмитнити 218 тис. авто на іноземних номерки, а в квітні українську реєстрацію отримали ще 22,5 тис. старих авто. Однак залишилися ті, хто не розмитнився, і вони готуються виходити на протести. Власники "євроблях" оголосили про проведення акції під Верховною Радою 15 травня.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перший день акції під будівлею парламенту обіцяють провести мирно, в рамках чинного законодавства. "Якщо протести не допоможуть, то будемо стояти до останнього. Це буде масова акція і, я думаю, що представники влади повинні вирішити питання", - повідомив Ярошевич.

Щоб конфлікт не розгорівся до великих масштабів, "євробляхерам" можуть піти на поступки, відклавши заходи покарання. У парламенті зареєстрували законопроект №10263, який пропонує перенести введення нових штрафів та конфіскації авто на 180 днів.

Як повідомлялося раніше, згідно зі статистикою ДПС за перший квартал 2019 року кордон перетнули на 460 тисяч автомобілів менше, ніж за такий же період у 2018 році.

Також ми писали про те, що власники евроблях не поспішають узаконювати свої автомобілі через ряд причин.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.