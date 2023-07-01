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Штрафы, которые могут получить все военнообязанные, становясь на учет в ТЦК: точные суммы

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Украина, Суббота 01 июля 2023 13:21
Штрафы, которые могут получить все военнообязанные, становясь на учет в ТЦК: точные суммы Какие наказания за нарушение правил военного учета существуют (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Уже почти полтора года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В связи с этим все военнообязанные имеют обязанности, определенные законом. Одна из них - это соблюдение правил военного учета в ТЦК СП военнообязанными, призывниками и резервистами.

О них в интервью Армія Inform подробно рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

Какие данные нужно подавать в ТЦК СП

В соответствии с пунктом 23 постановления Кабинета Министров Украины №1487 призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить данные в случае изменения:

  • фамилии, имя, отчества
  • даты и места рождения
  • пола
  • места жительства и пребывания
  • сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях
  • сведений о семейном положении лица и членов его семьи, а также детей
  • реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу
  • сведений о гражданстве
  • сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно пропавшим
  • сведений о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности
  • сведений о занятости
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика
  • отцифрованного образа лица
  • сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины
  • сведений об образовании и специальности
  • сведений о состоянии здоровья, собираемых с целью определения пригодности для выполнения воинского долга
  • сведений о привлечении к уголовной ответственности
  • сведений о рассмотрении судом уголовного дела
  • сведений о наличии или отсутствии судимости
  • уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре при наличии
  • сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации

Отметим, что правдивая информация из этих пунктов важна для точного военного учета страны. Сообщать или передать новые данные следует в течение семи дней после изменения той или иной информации.

Какое может быть наказание за нарушение правил

Согласно статье 210-1 "Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" определены размеры штрафов в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан.

Таким образом, суммы "наказаний" составляют:

  • для физических лиц ответственных лиц за ведение военного учета - от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен)
  • для должностных лиц - от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен)

За повторное нарушение в течение года штрафы для граждан увеличиваются от 3 400 до 5 100 гривен, а для должностных лиц - от 5 100 до 8 500 гривен.

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штрафи ТЦК