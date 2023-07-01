Штрафы, которые могут получить все военнообязанные, становясь на учет в ТЦК: точные суммы
Уже почти полтора года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В связи с этим все военнообязанные имеют обязанности, определенные законом. Одна из них - это соблюдение правил военного учета в ТЦК СП военнообязанными, призывниками и резервистами.
О них в интервью Армія Inform подробно рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.
Какие данные нужно подавать в ТЦК СП
В соответствии с пунктом 23 постановления Кабинета Министров Украины №1487 призывники, военнообязанные и резервисты должны обновить данные в случае изменения:
- фамилии, имя, отчества
- даты и места рождения
- пола
- места жительства и пребывания
- сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях
- сведений о семейном положении лица и членов его семьи, а также детей
- реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу
- сведений о гражданстве
- сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно пропавшим
- сведений о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности
- сведений о занятости
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика
- отцифрованного образа лица
- сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины
- сведений об образовании и специальности
- сведений о состоянии здоровья, собираемых с целью определения пригодности для выполнения воинского долга
- сведений о привлечении к уголовной ответственности
- сведений о рассмотрении судом уголовного дела
- сведений о наличии или отсутствии судимости
- уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре при наличии
- сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации
Отметим, что правдивая информация из этих пунктов важна для точного военного учета страны. Сообщать или передать новые данные следует в течение семи дней после изменения той или иной информации.
Какое может быть наказание за нарушение правил
Согласно статье 210-1 "Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" определены размеры штрафов в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан.
Таким образом, суммы "наказаний" составляют:
- для физических лиц ответственных лиц за ведение военного учета - от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен)
- для должностных лиц - от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен)
За повторное нарушение в течение года штрафы для граждан увеличиваются от 3 400 до 5 100 гривен, а для должностных лиц - от 5 100 до 8 500 гривен.
Ранее мы рассказывали, при каких условиях военнообязанным могут вручить повестку на роботе.
Читайте также, какие два обстоятельства позволят вам не идти в военкомат.