Штраф за не включенный свет фар за городом - незаконный. Юристы разъяснили важный момент

Что говорят правила об этом нарушении

Пункт 9.8 ПДД предусматривает, что с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

"В случае нарушения этой нормы полицейские обычно останавливают водителей и начинают проверять их документы. После этого патрульные оформляют в отношении водителя постановление по ст. 122 КУоАП - то есть штраф 510 гривен", - заявляют юристы.

Почему такие действия не являются законными

Статья 122 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение правил использования внешними осветительными приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении его направления.

"Не включен свет фар вне населенных пунктов это действительно нарушение ПДД, однако ответственность за него должна наступать не по ст. 122 КУоАП, а по ст. 125 КУоАП - другие нарушения правил дорожного движения", - отмечают юристы.

Ответственность за нарушение этой нормы - это лишь предупреждение, которое, кстати, выносится в письменном виде и только в случае доказывания инспектором вины водителя.

Напомним, что включенный ближний свет фар на трассе днем увеличивает дистанцию обнаружения транспортного средства в условиях плохой видимости - если есть туман, дождь или снег. К тому же осенью и зимой световой день короткий, поэтому сумерки наступают раньше.