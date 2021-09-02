На штори або ремонт в класі: що робити з регулярними поборами в школах

Збір коштів батьками - погана робота директора

Сергій Горбачов пояснив, що найчастіше необхідність збирати кошти на потреби школи з батьків – це погана робота директора. Оскільки це його завдання: з'ясувати що потрібно, скласти запит і подати його в управління освіти.

"Зараз частина батьків вже знає: необхідність збирати гроші на щось силами батьків - знак поганої роботи директора школи. Якщо школа чогось потребує, директор повинен порахувати, скільки грошей йому на це необхідно, і подати запит в управління або відділ освіти. Звичайно, не всі та не відразу, але я бачу, що від моменту, коли запрацювала реформа децентралізації й громади отримали у своє розпорядження більше коштів, школи стали фінансуватися набагато краще", - зазначив омбудсмен.

Він додав, що ремонтними роботами або іншими необхідними роботами повинні займатися фахівці, тоді й кінцевий результат буде відповідний.

Ремонтами повинні займатися фахівці

"Буває, що батьківські ініціативи таких "ремонтів" призводять до дуже неприємних наслідків. В одній зі шкіл Києва батьки (з найкращих спонукань) вирішили постелити новий лінолеум. Але потім з'ясувалося, що лінолеум небезпечний, бо виділяє токсичну речовину – формальдегід. В результаті - школа майже пів року не працювала, дітей змушені були навчати в другу зміну в інших приміщеннях", - розповів Горбачов.

Він пояснив, що з власного досвіду роботи директором знає, що багато потреб школи буде забезпечено силами місцевого бюджету, якщо регулярно писати обґрунтовані запити в управління освіти, пояснювати, що і для чого потрібно. І коли до нього звертаються батьки та повідомляють, що ніхто грошей на ремонт не дає, він запитує: "Ви відправляли запити? А відповіді на них отримували?"

Іноді в поборах винні самі батьки

Бувають і інші ситуації. Коли кошти вимагає не школа, а батьки самостійно вирішують що потрібно дітям і починають збирати гроші. А тих, хто не може здати – труять.

"З поборами часто виникає і зворотна ситуація: коли не школа вимагає, а самі батьки починають збирати кошти, а тих, хто здає гроші, труять. З такими ситуаціями ми теж боремося. Наприклад, в одній зі столичних шкіл ми зіткнулися з ситуацією, коли батьки домовилися щомісяця здавати по 1500 гривень, а перший внесок для того, щоб дитину зарахували в перший клас, становив 10 тисяч гривень. Чи це не занадто?",- розповів омбудсмен.