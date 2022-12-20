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Штормить будет почти неделю! Землю накроет сильная магнитная буря: названа дата

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Вторник 20 декабря 2022 17:02
Штормить будет почти неделю! Землю накроет сильная магнитная буря: названа дата Магнитная буря в декабре 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря накроет Землю накануне Рождества. Она достигнет пятого уровня и головы могут болеть почти целую неделю - до 28 декабря.

Об этом говорят данные на сайте Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Это нарушение магнитного поля Земли, которое вызывает вспышки на Солнце. Изменения магнитного поля могут почувствовать многие люди на нашей планете, а также возможны сбои в работе электротехники.

Люди с повышенной метеочувствительностью чувствуют даже незначительные колебания - это сказывается на самочувствие. Сильные магнитные бури могут почувствовать почти все люди на планете.

Когда в декабре накроет магнитная буря

Сильная магнитная буря пятого уровня начнется в канун Рождества - 24 декабря. И на таком высоком уровне магнитосфера будет держаться почти неделю - до 28 декабря.

Штормить будет почти неделю! Землю накроет сильная магнитная буря: названа дата

Какие могут быть проблемы со здоровьем

В дни магнитных бурь сильное ухудшение самочувствия обычно бывает у пожилых людей, у метеозависимых, а также у людей с хроническими заболеваниями. Многие люди в такие дни чувствуют повышенную сонливость, усталость и головные боли.

Самые частые симптомы:

  • Головная боль, головокружение
  • Апатия, сонливость, повышенная усталость, слабость
  • Резкие перепады настроения, раздражительность
  • Скачки давления и нарушение сердечного ритма
  • Проблемы с засыпанием и пробуждением
  • Ломота в суставах, боль в костях, теле
  • Повышенная тревожность, агрессия
  • Нарушение концентрации
  • Обострение хронических болезней, боль в местах старых переломов

Как можно помочь своему организму

В первую очередь, рекомендуется в такие дни снижать физические и психоэмоциональные нагрузки и придерживаться нормального режима дня.

Важно полноценно высыпаться и достаточно отдыхать, а также - регулярно питаться и при этом исключить из рациона вредную, острую и соленую пищу.

Стоит сократить количество кофе и пить больше обычной воды. Также можно употреблять травяной чай.

Улучшить состояние поможет контрастный душ утром, ванна вечером, прогулка на свежем воздухе и физическая нагрузка.

Людям с хроническими заболеваниями желательно больше отдыхать и держать под руками все необходимые лекарства.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты могут спровоцировать головную боль.

А еще рассказывали о том, какие методы помогут пережить проблемы в дни магнитных бурь.

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Магнитная буря головная боль