Штормить будет почти неделю! Землю накроет сильная магнитная буря: названа дата
Магнитная буря накроет Землю накануне Рождества. Она достигнет пятого уровня и головы могут болеть почти целую неделю - до 28 декабря.
Об этом говорят данные на сайте Meteoagent.
Что такое магнитная буря
Это нарушение магнитного поля Земли, которое вызывает вспышки на Солнце. Изменения магнитного поля могут почувствовать многие люди на нашей планете, а также возможны сбои в работе электротехники.
Люди с повышенной метеочувствительностью чувствуют даже незначительные колебания - это сказывается на самочувствие. Сильные магнитные бури могут почувствовать почти все люди на планете.
Когда в декабре накроет магнитная буря
Сильная магнитная буря пятого уровня начнется в канун Рождества - 24 декабря. И на таком высоком уровне магнитосфера будет держаться почти неделю - до 28 декабря.
Какие могут быть проблемы со здоровьем
В дни магнитных бурь сильное ухудшение самочувствия обычно бывает у пожилых людей, у метеозависимых, а также у людей с хроническими заболеваниями. Многие люди в такие дни чувствуют повышенную сонливость, усталость и головные боли.
Самые частые симптомы:
- Головная боль, головокружение
- Апатия, сонливость, повышенная усталость, слабость
- Резкие перепады настроения, раздражительность
- Скачки давления и нарушение сердечного ритма
- Проблемы с засыпанием и пробуждением
- Ломота в суставах, боль в костях, теле
- Повышенная тревожность, агрессия
- Нарушение концентрации
- Обострение хронических болезней, боль в местах старых переломов
Как можно помочь своему организму
В первую очередь, рекомендуется в такие дни снижать физические и психоэмоциональные нагрузки и придерживаться нормального режима дня.
Важно полноценно высыпаться и достаточно отдыхать, а также - регулярно питаться и при этом исключить из рациона вредную, острую и соленую пищу.
Стоит сократить количество кофе и пить больше обычной воды. Также можно употреблять травяной чай.
Улучшить состояние поможет контрастный душ утром, ванна вечером, прогулка на свежем воздухе и физическая нагрузка.
Людям с хроническими заболеваниями желательно больше отдыхать и держать под руками все необходимые лекарства.
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