Штормити буде два дні поспіль: сьогодні планету накриє магнітна буря

Магнітна буря почнеться в п'ятницю з самого ранку. Піковий час цієї бурі очікується до вечора, близько 21:00. За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, потужність бурі досягне всього 4 КР.

Це означає, що люди будуть відчувати проблеми з тиском, концентрацією, можлива сонливість і головні болі, дратівливість і занепад сил. Увечері можуть спостерігатися проблеми зі сном. Також у людей з хронічними захворюваннями може погіршитися самопочуття.

Закінчення магнітної бурі очікується тільки в суботу, у другій половині дня.

Календар магнітних бур вересень 2021

Як знизити вплив бурі на організм

Обмежте в цей період свої фізичні та розумові навантаження, постарайтеся виконувати нескладні завдання

Не вживайте багато кофеїну

Перед сном варто прогулятися на свіжому повітрі.

Не варто їсти жирну, гостру і шкідливу їжу. Віддавайте переваги фруктам і овочами. Алкоголь - виключіть повністю.

Щоб нормалізувати сон, можна прийняти теплу ванну з аромаслами або травами.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.