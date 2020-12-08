Шторм в Кирилівці затопив десятки готелів і зруйнував набережну: фото і відео стихії

Шторм у Кирилівці на Азовському морі не вщухає вже тиждень. При цьому у вівторок, 8 грудня, морські хвилі піднялися до 2 метрів і зруйнували місцеву набережну. Крім того, в результаті стихії затопило десятки готелів, пансіонатів і баз відпочинку.

Повінь також затопила дорогу на острів Бірючий. Пориви вітру сягають 30 метрів в секунду, і рятувальники оголосили другий рівень небезпеки. Про це повідомляє "Апостроф TV".

У Кирилівці шторм зруйнував набережну (фото: Telegram-канал "Ху**ий Харків")

У Кирилівці затопило готелі та бази відпочинку (відео: YouTube)

Нагадаємо, узбережжя Кирилівки вкрилося густою білою піною, яка схожа на збиті вершки. Місцеві жителі порівнюють явище з пінкою в чашці капучіно. Примітно, що в наших краях такої великої кількості піни зазвичай не буває.

За словами вчених, таке відбувається після того, як водорості змішуються з морською сіллю і різними відходами. Після чого сильний вітер "збиває" це все в піну, і хвилі викидають її на узбережжя.

Раніше в Кирилівці туристи зняли на відео азовського дельфіна, якого ще називають морською свинею. Ссавець підплив до відпочивальників однієї з баз відпочинку на косі Пересип.

Морська тварина гралася, пірнала і зовсім не боялася людей. Її помітили буквально в 10 метрах від берега.

Крім чорноморських дельфінів, афаліни (самого великого дельфіна в Чорному морі) і білобочки, тут мешкає і свій вигляд - азовка або азовський дельфін, він же пихтун, тупомордий дельфін, чушка, буртук, мутур, сапун, ще його називають морська свиня.