Штаны клеш и вертикальные акценты: стилист рассказала, какая одежда больше подходит женщинам с пышными формами

Для женщин с пышными формами важно выбирать одежду, которая подчеркнет достоинства фигуры, создаст гармоничный силуэт и при этом обеспечит комфорт. Кроме того, одежда должна быть не только стильной, но и подходить именно вам, подчеркивая вашу индивидуальность.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какую одежду следует выбирать, чтобы скорректировать объемные бедра.
"Я искренне верю, что ты добьешься формы своей мечты. Но пока покажу несколько простых приемов, как сбалансировать сочные бедра и выглядеть шикарно уже сейчас", - отметила в своей публикации Шевченко.
Платье на запах подходит для фигуры любого типа, но особенно эффектно смотрится на пышных формах. V-образный вырез удлиняет шею и подчеркивает грудь, а регулируемый пояс обеспечивает идеальную индивидуальную посадку. Стилисты советуют выбирать однотонные платья или более нежные принты, струящиеся и "дышащие" ткани. Создавая праздничный образ, добавьте эффектные серьги, которые ненавязчиво привлекут внимание к вырезу.
Платье с запахом (фото: instagram.com/stylemecurvy)
Прямые или приталенные жакеты - такие модели создают структуру и зрительно уменьшают объемы.
Куртки и пальто с поясом - создают изящный силуэт, не скрывая форму.
Длинные кардиганы или пальто - они должны быть прямыми или слегка приталенными, но не слишком обтягивающими.
Верхняя одежда (фото: instagram.com/stylemecurvy)
Юбки трапециевидного силуэта отлично подходят обладательницам пышных форм и широких бедер. Они плавно расширяются от талии, подчеркивают ее и непринужденно скользят по бедрам. Такие юбки создают сбалансированный силуэт, если сочетать их укороченными свитерами, обувью на массивной платформе или ботильонами на толстом каблуке. Такие юбки бывают разной длины: некоторые доходят до середины бедра, а другие опускаются немного ниже колена, поэтому вы можете поэкспериментировать с разными вариантами, пока не найдете оптимальный для своей фигуры.