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Штам "Дельта" вбиває українців: основні симптоми і коли потрібно терміново дзвонити лікарю

Автор: Тетяна Самарук

Симптоми коронавірусу вже давно усім відомо, але штам "Дельта" абсолютно новий і до кінця не досліджений. Тому штами можуть вразити абсолютно усіх громадян будь-якої статі та віку.

Про це повідомляє Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC).

Так, штам "Дельта" може викликати більше симптомів у більшого числа дітей, ніж спостерігалося раніше під час пандемії.

Зокрема, з існуючих симптомів COVID-19 найпоширенішими є:

  • Лихоманка або озноб;
  • Кашель;
  • Задишка або утруднене дихання;
  • Втома;
  • Болі в м'язах або тілі;
  • Головний біль;
  • Нова втрата смаку або запаху;
  • Хворе горло;
  • Закладеність носа або нежить;
  • Нудота або блювота;
  • Діарея.

Окрім того, наразі невідомо чи є наявні відмінності в симптомах штаму "Дельта", але "Йельская медицина" вважає, що не так поширені кашель і втрата нюху, як біль в горлі, головний біль, нежить і лихоманка, які є одними з основних симптомів цього варіанту.

Також у дітей до появи штаму "Дельта" не було симптомів коронавірусу.

За словами головного лікаря і завідувача кафедри педіатрії Хантінгтонської лікарні Northwell Health Майкла Гроссо, частими симптомами коронавірусу у дітей та підлітків є лихоманка і кашель. Однак, симптоми в області носа, шлунково-кишкові симптоми і висип виникають набагато рідше.

Раніше ми повідомляли, що вчені розповіли скільки часу зберігаються антитіла проти коронавірусу у дітей.

Також штам коронавірусу "Йота" практично не впливає на чутливість до вакцинації.

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