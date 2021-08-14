Штам "Дельта" вбиває українців: основні симптоми і коли потрібно терміново дзвонити лікарю

Так, штам "Дельта" може викликати більше симптомів у більшого числа дітей, ніж спостерігалося раніше під час пандемії.

Зокрема, з існуючих симптомів COVID-19 найпоширенішими є:

Лихоманка або озноб;

Кашель;

Задишка або утруднене дихання;

Втома;

Болі в м'язах або тілі;

Головний біль;

Нова втрата смаку або запаху;

Хворе горло;

Закладеність носа або нежить;

Нудота або блювота;

Діарея.

Окрім того, наразі невідомо чи є наявні відмінності в симптомах штаму "Дельта", але "Йельская медицина" вважає, що не так поширені кашель і втрата нюху, як біль в горлі, головний біль, нежить і лихоманка, які є одними з основних симптомів цього варіанту.

Також у дітей до появи штаму "Дельта" не було симптомів коронавірусу.

За словами головного лікаря і завідувача кафедри педіатрії Хантінгтонської лікарні Northwell Health Майкла Гроссо, частими симптомами коронавірусу у дітей та підлітків є лихоманка і кашель. Однак, симптоми в області носа, шлунково-кишкові симптоми і висип виникають набагато рідше.