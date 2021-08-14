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Антитіла від коронавірусу у дітей: скільки часу вони зберігаються

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Субота 14 серпня 2021 15:38
Антитіла від коронавірусу у дітей: скільки часу вони зберігаються Антитіла від коронавірусу у дітей (John Moore/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Рівень антитіл з часом знижується у дітей. Зокрема, вони найбільше тримаються 4 місяці.

Про це повідомляє Israel Hayom.

Так, до такого висновку дійшли дослідники з медичного центру "Шаарей Цедек" в Ізраїлі.

Раніше ми повідомляли, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію, але закликає робити щеплення.

Також штам коронавірусу "Йота" практично не впливає на чутливість до вакцинації.

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