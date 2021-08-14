Антитіла від коронавірусу у дітей: скільки часу вони зберігаються

Так, до такого висновку дійшли дослідники з медичного центру "Шаарей Цедек" в Ізраїлі.

За словами фахівців, медики зробили тести на антитіла дітям, які надходили до відділень невідкладної допомоги у лікарнях Ізраїлю. Близько 10% з них раніше хворіли на коронавірус, але тільки половина з них знали про це.

Як йдеться у дослідженні, в пацієнтів рівень антитіл поступово знижувався після одужання. Окрім того, у крові більшості дітей, які були перевірені через чотири місяці після захворювання, антитіл не виявили.

Зокрема, у дослідженні взяли участь 1000 дітей, які надходили до медзакладу впродовж кількох місяців, починаючи з жовтня 2020 року.

Чим коронавірус небезпечний для дітей

Вчені кажуть, що діти рідше заражаються COVID-19 і значно рідше переносять його у важкій формі.

Минулого року дослідження Лондонського університету підтвердило, що підлітки у віці з 12 до 14 років "значно рідше" заражаються COVID-19 від інфікованої людини, ніж дорослі.

Також у багатьох дітей, якщо вони справді підхоплять вірус, навіть не буде ніяких симптомів. Однак, велика ймовірність легкого перебігу значно вища, ніж в дорослих.

Хоча випадки серйозного захворювання дітей стаються не часто, все ж не можна сказати, що вірус абсолютно безпечний для дітей.