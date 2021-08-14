Штамм "Дельта" убивает украинцев: основные симптомы и когда нужно срочно звонить врачу

Симптомы коронавирус уже давно всем известно, но штамм "Дельта" совершенно новый и до конца не исследован. Поэтому штаммы могут поразить абсолютно всех граждан любого пола и возраста.
Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Так, штамм "Дельта" может вызвать больше симптомов у большего числа детей, чем наблюдалось ранее во время пандемии.
В частности, из существующих симптомов COVID-19 самыми распространенными являются:
Кроме того, пока неизвестно имеются ли различия в симптомах штамма "Дельта", но "Йельская медицина" считает, что не так распространены кашель и потеря обоняния, как боль в горле, головная боль, насморк и лихорадка, которые являются одними из основных симптомов этого варианта.
Также у детей до появления штамма "Дельта" не было симптомов коронавирус.
По словам главного врача и заведующего кафедрой педиатрии Хантінгтонської больницы Northwell Health Майкла Гроссо, частыми симптомами коронавирус у детей и подростков являются лихорадка и кашель. Однако, симптомы в области носа, желудочно-кишечные симптомы и сыпь возникают гораздо реже.
Ранее мы сообщали, что ученые рассказали сколько времени хранятся антитела против коронавируса у детей.
Также штамм коронавируса"Йота" практически не влияет на чувствительность к вакцинации.