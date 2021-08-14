Штамм "Дельта" убивает украинцев: основные симптомы и когда нужно срочно звонить врачу

Так, штамм "Дельта" может вызвать больше симптомов у большего числа детей, чем наблюдалось ранее во время пандемии.

В частности, из существующих симптомов COVID-19 самыми распространенными являются:

Лихорадка или озноб;

Кашель;

Одышка или затрудненное дыхание;

Утомление;

Боли в мышцах или теле;

Головная боль;

Новая потеря вкуса или запаха;

Больное горло;

Заложенность носа или насморк;

Тошнота или рвота;

Диарея.

Кроме того, пока неизвестно имеются ли различия в симптомах штамма "Дельта", но "Йельская медицина" считает, что не так распространены кашель и потеря обоняния, как боль в горле, головная боль, насморк и лихорадка, которые являются одними из основных симптомов этого варианта.

Также у детей до появления штамма "Дельта" не было симптомов коронавирус.

По словам главного врача и заведующего кафедрой педиатрии Хантінгтонської больницы Northwell Health Майкла Гроссо, частыми симптомами коронавирус у детей и подростков являются лихорадка и кашель. Однако, симптомы в области носа, желудочно-кишечные симптомы и сыпь возникают гораздо реже.