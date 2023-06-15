На Шри-Ланке удалили самый большой в мире камень из почки весом почти килограмм! (фото)

Камень из почек установил мировой рекорд

Камень в почке оказался 13,372 сантиметра длиной и весом 801 грамм. С такими размерами он побил два мировых рекорда.

Прошлые рекорды составляли 13 сантиметров в 2004 году в Индии и 620 грамм весом в 2008 году в Пакистане.

Теперь Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что оба рекорда были побиты шри-ланкийским камнем, удаленным в армейском госпитале Коломбо.

Удаленный камень по размерам напоминает грейпфрут (фото: Sri Lanka Army)

Появление камней в почках может стать более широкой проблемой

Сегодня эти новообразования поражают около 10% людей, хотя некоторые исследования показывают, что это может стать более распространенным явлением.

Большинство типов камней можно предотвратить, потребляя достаточное количество воды. По данным клиники Майо, употребление от 1,8 до 2,8 литра воды в день может помочь удалить небольшие камни путем промывания мочевыводящей системы.

Камни диаметром более 3 миллиметров часто требуют более тщательного лечения, например хирургического вмешательства.