Шрам на все життя: в Дніпрі пес понівечив дівчинці обличчя

Собака покусала за обличчя дівчинку в Дніпрі (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі собака вкусила дівчинку за обличчя, залишивши глибокі рани

У Дніпрі дівчинка стала жертвою собаки, яка вп'ялася в обличчя маленької дитини, залишивши глибокі рани від зубів.

НП сталася 1 вересня у мікрорайоні Краснопілля на дитячому майданчику, де грали діти. Дитина постраждала від місцевої бродячої собаки. Про це розповіла мама дівчинки в Facebook.

"Це сталося на очах багатьох очевидців, серед більшості яких були діти. Я з дочкою поїхала в машині швидкої допомоги в лікарню. Лікування дуже дороге, а здоров'я ще дорожче. А найстрашніше це те, що на обличчі дівчинки можуть залишитися шрами на все її життя", - написала жінка.

Жінка закликає вжити заходів і вирішити проблему бродячих собак на дитячих майданчиках.

У Дніпрі собака вкусила дівчинку за обличчя (фото: facebook.com)

В коментарях люди пишуть, що дівчинка - не перша жертва цього ж пса.

"Ця ж собака вкусила за обличчя мого сина минулого літа. Відірвала вухо. Теж шили нас... Дитина досі боїться собак, обходить їх стороною", - написала мама хлопчика.

"Я вам навіть більше скажу, заява з приводу цієї собаки лежить в поліції. Але ніхто не хоче далі просувати. Їм нецікаво. А те що ця сука перекусала вже купу людей, то нічого", - висловився ще один мешканець мікрорайону.

Раніше ми писали, що пес пошматував малолітнього хлопчика під Дніпром, а в цей час господар тварини просто стояв і дивився.